Zsákutcában az északír tárgyalások

Több mint egy év után legalábbis átmenetileg meghiúsult a remény, hogy helyreállíthatják az északír autonóm kormány munkáját. Amikor hétfőn Belfastban járt Theresa May brit és Leo Varadkar ír kormányfő, a brit közvélemény joggal hitte, hogy megadták az utolsó lökést az elhúzódó tárgyalások lezárásához. Simon Hamilton, a Demokratikus Unionisták egyik hangadója viszont úgy értékelte, beavatkozásuk csak ártott a megbeszéléseknek. Az északír kormány bukását 2017 januárjában az azóta elhunyt Sinn Fein vezető és miniszterelnök-helyettes, Martin McGuinness lemondása váltotta ki. Most azonban a kisebbségi kormány túlélésében kulcsszerepet játszó Demokratikus Unionisták frontembere, Arlene Foster mondta ki, hogy “nincs reális esély” a megállapodásra. A Sinn Fein és a DUP egymást hibáztatja a végkifejletért. A The Times értesülése szerint London valószínűleg nem tér vissza a direkt irányításhoz. Az északír helyzet bizonytalansága tovább nehezíti a Brexit-tárgyalásokat, melyeken az ír-északír határ jövője az egyik legkritikusabb kérdés.

R. Hahn Veronika (London)