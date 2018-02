Dél-Afrika - Lemondatták az államfőt

Beiktatták Dél-Afrika új államfőjét, Cyril Ramaphosát. Több frontos háborút kell vívnia, csökkentenie kellene a szegények és a gazdagok közötti különbségeket.

Hirtelen felgyorsultak az események Dél-Afrikában, miután szerdán ultimátumot intéztek Jacob Zumához: vagy lemond az elnökségről, vagy leváltja őt a parlament. A 2009 májusa óta hatalmon lévő, egy sor korrupciós üggyel vádolt államfő ugyan még szerdán délután sem mutatott hajlandóságot a lemondásra, este azonban bejelentette távozását. Ez jelentősen egyszerűsítette a hatalomátadást, a törvényhozás már csütörtök délutáni ülésén megválasztotta az új államfőt, Cyril Ramaphosát.

Nem az a meglepő, hogy így alakult a belpolitikai helyzet, hanem inkább az, hogy az összesen 780 korrupciós, pénzmosási, csalási és adócsalási váddal illetett, immár csak volt elnök mindeddig a hatalomban maradhatott. Bár már megválasztásakor is ellentmondásos, a demokrácia alapszabályaira nem sokat adó személyiségnek ismerték, a kormánypárt, az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) is asszisztált kétes ügyeihez, s e politikai erőnek volt köszönhető, hogy Zuma összesen nyolc ellene indított bizalmatlansági indítványt is túlélt. Ennek elsődlegesen az lehetett az oka, hogy az ANC-ben a párt szétszakadásától féltek, így még mindig a kisebbik rossznak tartották a közismerten korrupt politikus hatalomban tartását. Azért sem volt annyira egyszerű megválni tőle, mert Zuma az egyik legjelentősebb dél-afrikai kisebbség, a lakosság negyedét kitevő zulu kisebbség tagja, így attól is tarthattak, hogy leváltása törzsi villongáshoz vezethet. Zuma nagyon is kedvezett saját törzsének, neki köszönhető, hogy a zuluk befolyásos tisztségekre tettek szert a pártban, az államigazgatásban és a rendőrségben is. Az államfőnek a Zulunandi Egyetem díszdoktori címével honorálták „jótékonyságát”. Kétségtelen továbbá, hogy Zuma karizmatikus személyiség, aki a kevéssé iskolázott réteg körében népszerű is volt amiatt, mert habzsolta az életet. Talán még irigyelték is poligámiája miatt. Sokáig azért sem merték firtatni kétes ügyleteit, mert Zuma is harcolt az apartheid ellen. Gyermekkorában kecskékre vigyázott, iskolai végzettsége nincs. Tíz évet töltött el Robben Island hírhedt börtönében.

Mostanra azért vált tarthatatlanná Zuma helyzete, mert elsődlegesen őt teszik felelőssé az ország katasztrofális gazdasági helyzetéért. Már az új elnökre, a tavaly decemberben az ANC első emberének választott Cyril Ramaphosára hárul a feladat, hogy rendbe tegye az ország ügyeit, s pénteken máris megtarthatja első évértékelő beszédét. Mondhatni többfrontos háborút kell vívnia. Egyrészt meg kell békítenie pártját, másrészt csökkentenie kellene a szegények és a gazdagok közötti hatalmas különbségeket, illetve a szegénységet, harmadrészt stabil növekedési pályára kellene állítania a gazdaságot.

Az 1952-ben született politikus szintén az apartheid ellen harcolt. Üzletemberként komoly, 450 millió dollárra becsült vagyonra tett szert. Egyebek mellett az ő tulajdonában volt a McDonald’s dél-afrikai hálózata. Ügyes szónoknak tartják, aki remekül képes kompromisszumokat kicsikarni. Ő volt az ANC főtárgyalója, amikor Dél-Afrika a demokrácia útjára tért, így neki is kulcsszerepe volt abban, hogy 1994-ben megtarthatták az első szabad és demokratikus választásokat. A demokrácia első elnöke, az ország ikonikus alakja, Nelson Mandela is későbbi utódát látta benne. Ramaphosa népszerűvé vált azzal is, hogy ő alapította az ország befolyásos bányászszakszervezetét. Többször is kikelt az országban tapasztalható féktelen korrupció ellen, amely egy megfogalmazása szerint a gazdasági fejlődés legnagyobb gátja.

Bírálói is akadnak. Azt vetik a szemére, hogy több esetben pénzügyi impériumának gyarapítását helyezte előtérbe. Ugyanakkor - ellentétben Zumával - sosem kapták korrupt üzelmeken. 2012 augusztusában keményen bírálta a marikanai bányászsztrájkot, amelyet szerinte „bűnözők” szerveztek (az akkori rendőri fellépés miatt 34 bányász vesztette életét). Később azonban azt közölte, megbánta kijelentését. Ramaphosa a venda törzs tagja. Magánéletéről keveset tudni. Elvált, jelenlegi felesége a milliárdos bányavállalkozó, Patrice Motsepe testvére. Összesen négy gyermeke van.

Rónay Tamás