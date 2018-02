Priskin nem tudott felcsúti érdeklődésről

Priskin Tamáshoz nem jutott el a felcsúti futballcsapat érdeklődése, a csatár stabil játéklehetőségre és az első hazai bajnoki címére vágyik a Ferencvárosnál.

A 63-szoros válogatott támadó 2017 nyarán igazolt az FTC-hez, teljesítményét azonban sokan kritizálták, januárban felmerült, hogy a Puskás Akadémia szerződteti. Nos, az átigazolási piac 14-én éjfélkor bezárt, Priskin pedig továbbra is a zöld-fehérek játékosa.

- Hétfő este tértek vissza Magyarországra a spanyolországi edzőtáborból, milyen volt ismét a télbe megérkezni?

- Jó, hogy újra itthon vagyunk, hiszen örülök, hogy újra láthatom a szeretteimet, az viszont biztos, hogy itt még téliesebb az időjárás, ezért nem olyan könnyű füves pályán edzeni. Ezzel szemben Spanyolországban végig kiváló körülmények között, élőfüves borításon tudtunk gyakorolni.

- Alig egy héttel a Honvéd elleni idénynyitó előtt hogy érzi, készen állnak a folytatásra?

- Szerintem remekül sikerült az eddigi felkészülésünk, ám lesz még feladatunk a rajtig következő napokban is. Az igazi értékmérő úgyis az első bajnoki, a Honvéd elleni találkozó lesz, az dönti el, hogy miként is sikerült ez a felkészülés.

- Önnel kapcsolatban a Puskás Akadémia érdeklődéséről lehetett hallani, szerdán azonban befejeződött az átigazolási időszak, az FTC játékosa maradt. Mennyire volt valós lehetőség, hogy eligazol?

- Konkrét érdeklődés, lehetőség nem jutott el hozzám, éppen ezért nem is éreztem azt, hogy váltanom kellene.

- Pedig többen biztosra vették, hogy eligazol, hiszen csapata utóbbi edzőmérkőzésein nem kapott játéklehetőséget.

- Sajnos volt egy kisebb sérülésem, ami hátráltatott a munkában, azért hagytam ki mérkőzéseket, nehogy jobban rásérüljek. Szerencsére semmi komoly, rendbe jön.

- Az őszi szezonban nem volt stabil kezdőjátékos, a télen ráadásul csatárposztra is igazolt a Ferencváros. Felteszem, adott a célja a tavaszra.

- Számomra jelenleg az a fő feladat, hogy stabilizáljam a helyem a kezdőcsapatban, ehhez pedig az kell, hogy amikor lehetőséget kapok, minél többször eredményes tudjak lenni. A legfontosabb mégis a csapat sikere, szeretnénk elérni a célunkat, ami nyilvánvalóan a bajnok cím megszerzése.

- A válogatottság szempontjából sem mindegy, hogy játszik-e a klubjában, az új kapitánynál, Georges Leekensnél ezen a tavaszon lehet megalapozni a továbbiakat.

- A válogatott mindig fontos volt és az is lesz számomra, azért is fogok küzdeni, hogy újra kiérdemeljem a meghívót. Úgy érzem, ha stabilizálni tudom a helyemet és jó teljesítményt nyújtok a Fradiban, ez sikerülni fog, ám tudom, ehhez az is kell, hogy jól menjen a játék.

- Mit gondol, Nagy Dominik és Dejan Georgijevic érkezésével erősebb lett a Ferencváros kerete?

- Biztosan erősödött a csapat, hiszen az új játékosok érkezésével az edzőnek bővebb merítési lehetősége van. Fontos mérkőzések várnak ránk a folytatásban, más-más típusú ellenfelekkel fogunk megmérkőzni, ezért muszáj, hogy olyan keretünk legyen, amely bármilyen szituációban megfelelő.

- Jelenleg három ponttal előzik meg a Videotont, a harmadik helyezett Debrecen tízzel van lemaradva. Kettős versenyfutásra számít az aranyéremért?

- Az őszi idény alapján várhatóan a Vidivel fogunk versenyezni, ám a futballban nem szabad soha semmit előre kijelenteni. Bármi megtörténhet, bár a magam részéről bízom benne, hogy nem fog, s elérjük a kitűzött célunkat.

Magyarok, légiósok A korábbi válogatott Huszti Szabolcs és Rudolf Gergely (előbbi a Videoton, utóbbi a Balmazújváros játékosa lett) visszatérésén és Bognár István Mezőkövesdre távozásán kívül kevés slágertémája volt a téli átigazolási szezonnak, az élvonalbeli együttesek visszafogottan erősítettek. Ha már Priskinről lemaradtak, Felcsúton azért újabb négy légióssal bővült a keret: Denis Klinar szlovén, Diego Gonzalo Vega Martínez uruguayi, Dejan Trajkovski holland klubot hagyott hátra a Puskásért, míg az ősszel a Videotont erősítő nigériai Ezekiel Henty kölcsönbe érkezett.

Hatos Szabolcs