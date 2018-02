Az Eliosnak egyengetik a terepet Szombathelyen

Nem zavarja a szombathelyi fideszeseket az egyre nagyobb hullámokat keltő Elios-botrány: csütörtökön a város költségvetésével együtt azt is elfogadták, hogy 1,2 milliárd forintért, banki hitelből újítsák fel a város közvilágítását. A közbeszerzés még nem zárult le, ám lapunk úgy tudja: az Elios kaphatja a munkát.

Dacára, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nemrégiben súlyos szabálytalanságokat, illetve szervezett csalássorozatot tárt fel a korábban Orbán Viktor vejének az érdekeltségébe is tartozott Elios közvilágítási tendereinél, a vasi megyeszékhely ezzel a céggel akarja elvégeztetni a helyi közvilágítás felújítását. Az uniós ellenőrök által vizsgált városokkal ellentétben Szombathelyen nem EU pénzből, hanem a város költségvetéséből állnák a munkákat. A baj csak az, hogy a városnak erre nincs 1,2 milliárdja, ezért egy 12 éves lízingkonstrukció keretében akarja finanszírozni a beruházást. A városháza tehát nem cégeket, hanem bankokat akar versenyeztetni és a hivatali folyosókon úgy hírlik: az a K&H lehet a befutó, amely az Eliosszal újíttatná fel a megyeszékhely világítását. Nemény András MSZP-s frakcióvezető a városi költségvetés elfogadása előtt napirenden kívül javasolta egy vizsgálóbizottság felállítását, amely ellenőrizné a folyamatban lévő közbeszerzéseket, ám ezt a fideszes képviselők leszavazták.

- Azt szerettük volna megszavaztatni, hogy ne kerüljön olyan céggel kapcsolatba a város, mely ellen uniós vizsgálat zajlik – mondta lapunknak Nemény. A szombathelyi fideszeseket egyáltalán nem zavarta, hogy az OLAF a „szomszédban”, Zalaegerszegen is rendkívül súlyos visszaéléseket talált az Elios-körüli közvilágítási tenderekben.

A 24.hu birtokába jutott jelentésből kiderül, hogy a zalai megyeszékhelyen is úgy írták ki a közbeszerzést, hogy azon csak az akkor Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Elios Zrt. nyerhessen. Az ajánlattevőknek például mindössze 18 napjuk volt, hogy megtervezzék és beárazzák a megyeszékhely közvilágítását, ami csak egyetlen esetben lehetséges: ha az ajánlattevő előre ismeri a feltételeket. Ráadásul olyan elvárásrendszernek kellett megfelelni, amit az Elioson kívül egyetlen hazai cég sem tudott teljesíteni. Az önkormányzat számára az elvileg független pályázati terveket ráadásul ugyanaz a Horváth Dezső villamosmérnök készítette, aki később, a pályázat lebonyolításakor a kivitelezési terveket is aláírta. Ez önmagában is súlyos megsértése a közbeszerzési törvénynek, ám ezen túl az is kiderült, hogy a szakértő részvételével manipulálták a kivitelezési árakat is, hogy alátámasszák az Elios árajánlatát.

Nem csoda, hogy a zalai fideszesek már eltitkolnák az OLAF-jelentést. Mint arról a Népszava már beszámolt, a múlt heti zalaegerszegi közgyűlésen a képviselők többsége még elfogadta azt az ellenzéki indítványt, hogy a város kérje ki a kormánytól az OLAF-jelentésnek a településre vonatkozó részét. Másnap a helyi fideszesek a budapesti pártközpontból érkező nyomásra rendkívüli közgyűlésen hatályon kívül helyezték a döntést. A megyeszékhelyen azt a levelet sem akarják kiadni, amelyet az OLAF küldött az önkormányzatnak a beruházással kapcsolatos kérdésekkel. Az ellenzéki képviselők a közgyűlés után próbálták kikérni a levelet, és a város válaszait, de nem kapták meg, mert előbb a jegyző nem találja a dokumentumot, majd a hivatalvezető tagadta meg a kiadást az ügyészi vizsgálat idejére.

- Addig én sem nyilatkozhatom, míg meg nem érkezik az ügyészségi állásfoglalás – mondta lapunknak Balaicz Zoltán, a zalai megyeszékhely jelenlegi Fidesz-KDNP-s polgármestere, aki arra sem válaszolt, elképzelhető-e, hogy törvénytelenségek történtek a beruházással kapcsolatban.

- Nem vagyok illetékes az ügyben – felelte megkeresésünkre Gyutai Csaba is, aki a projekt kezdetekor még Zalaegerszeg polgármestere volt a Fidesz-KDNP színeiben. Ám akkor sem volt hajlandó többet mondani, amikor éppen utóbbira hivatkozva kértük, véleményezze az OLAF-jelentésben foglaltakat. – Keressék a jelenlegi városvezetést, nyilván rendelkezésre áll minden irat náluk.

Az MSZP és a Párbeszéd most az Elios-ügy által érintett valamennyi önkormányzattól kikéri az az ezzel kapcsolatos iratokat – mondta el csütörtökön a Legfőbb Ügyészség épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese. „Látjuk, hogy milyen szánalmasan próbálják ezt az önkormányzatok megakadályozni. Innen hívnánk fel az érintett jegyzők figyelmét, hogy hivatali visszaélést követ el az, aki megválasztott képviselőnek nem adják át ezeket az iratokat.”

Orbánt védte a kancelláriaminiszter Nem volt szó a Fidesz visegrádi frakcióülésén az Elios-ügyről, mert nincs miről vitázni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Lázár János az OLAF jelentését egy véleménynek nevezte, megjegyezte ugyanakkor, hogy hiba volt magyar emberekre bízni az Elios-ügy kivizsgálását. Úgy gondolja, az egész ügyről csak azért van szó, hogy Orbán Viktor kormányfő érintettségét igazolják, noha Lázár szerint nincs ilyen.

Vas András, Batka Zoltán