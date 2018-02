A minisztérium szerint félreértethető az E.ON-gázár

Néhányan félrevezetik a fogyasztókat az E.ON régóta elérhető gázárajánlata kapcsán – ezt Kádár Andrea Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energetikáért felelős helyettes államtitkára mondta a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli Hungarian Energy Investors Forum 2018 elnevezésű konferenciáján.

Szerinte a lehetőséggel csak az évi 2500 köbméternél több gázt fogyasztó háztartások élhetnek, miközben az átlagos éves lakossági fogyasztás csak mintegy 800 köbméter. Úgy véli, hogy az ajánlatot többen félreértették. Az E.ON ajánlata a kormány számára inkább azt bizonyítja, hogy a német hátterű szolgáltató az átlagos lakossági fogyasztónak nem tud az államinál alacsonyabb gázárat ajánlani – jelezte a helyettes államtitkár, aki azonban nem részletezte, szerinte pontosan kik vezetik félre a fogyasztókat, illetve miben állnak ezek a bizonyos félreértések.

Mindazonáltal tény: a szolgáltató tavaly október óta elérhető, a lakosság számára is nyitott ajánlatáról e hét hétfőn a Világgazdaság számolt be. Ebből kiderült: az E.ON a legalább évi 2500 köbmétert fogyasztó – havonta mintegy 25 ezret fizető – családok számára havi körülbelül ezer forintos árkedvezményt biztosít. Németh Szilárd Fidesz-alelnök erre reagálva az E.ON-nak azt javasolta, „kicsit fogja vissza az agarakat, és ne avatkozzon be a választásokba”. Úgy vélte, az energiaszolgáltató ajánlatával egyértelműen a politikai adok-kapokba száll be, Brüsszel oldalán. Az Európai Unió meg kívánja szüntetni minden tagállamban a védett piacot, a teljes liberalizáció érdekében – tette hozzá. Azt kérte, „az emberek ne hagyják becsapni magukat”, hozzátéve: aki elfogadja az E.ON ajánlatát, az "kimegy a szabadpiacra" két évre.

Megjegyzendő: az E.ON két éve önként és ingyen átadta 600 ezer lakossági gázfogyasztója ellátási jogát az államnak. Azóta az összes hazai háztartást az állami Nemzeti Közművek (NKM) látja el, szigorúan szabályozott beszerzési és eladási árakon. A most reflektorfénybe került árkedvezmény lehetőségét a német hátterű szolgáltató eredetileg azzal indokolta, hogy a szabad piacról beszerezve (az állami szolgáltatónál) olcsóbban jut gázhoz. Az ex-rezsibiztos elítélő nyilatkozata utáni közleményükben szintén abbéli véleményüknek adtak hangot, hogy ajánlatuk „jelentősen félreértelmezett formában jelent meg”. Hangsúlyozták: az árkedvezményt azoknak biztosítják, akik a kisvállalkozásokhoz hasonló mértékben fogyasztanak.

Nem a miénk az európai bronzérem Kádár Andrea Beatrix megismételte: „megvédik” a lakossági gáztarifa négy-öt évvel ezelőtti 25 százalékos hatósági csökkentésének „eredményeit”, az EU-n belül a hazai gázár a második legolcsóbb, Európában pedig a harmadik. Ez utóbbi – a Fidesz-kommunikáció által is visszatérően sulykolt – állítás változatlanul jelentős tévedés. Az Eurostat 32 tagú európai listáján már csak a 8. legolcsóbbnak számítunk úgy, hogy ebben olyan olcsó európai államok, mint például Oroszország vagy Belorusszia, nem is szerepelnek. Ama felvetésekre, hogy az Orbán-kabinet miért nem érvényesítette a lakossági gázárakban a 2014 – sőt a legújabb kutatások szerint már 2013 – óta töredékére eső hazai gázbeszerzési, illetve nemzetközi tőzsdei gázárakat, a helyettes államtitkár nem tért ki.



Marnitz István