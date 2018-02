Számos betegség kialakulásában ez állhat

Számos betegség hátterében a „jó” és a „rossz” zsírsavak egyensúlyának felborulása áll. A telítettekkel ellentétben a telítetlen zsírsavakra szüksége van a szervezetnek, ám nem tudja ezeket előállítani, ezért kívülről kell bevinni omega-3-at.

Szervezetünk lényeges építőelemei az zsírsavak, de nem mindegy, milyen zsírokat eszünk, vannak ugyanis jók és rosszak is. A többszörösen telítetlen esszenciális zsírsavak a sejtek és fontos hormonok forrásai, kiemelkedő szerepet játszanak többek között az agy működésében, segítenek megelőzni a szívbetegségeket, jelentős a gyulladáscsökkentő hatásuk és csökkentik a krónikus megbetegedések kialakulásának valószínűségét. Rendezik a koleszterin-, valamint a vérnyomás szintjét, segítenek csökkenteni a szervezeten belüli omega-6 túlsúlyt, ezáltal enyhítik az ennek következtében kialakult, például szív- és érrendszeri megbetegedések, szívritmuszavar, gyulladásos betegségek, immunrendszer problémák, túlzott vérrögképződés tüneteit - írja a WebBeteg.

Az arány a fontos

Szívbetegségek, rák, ízületi gyulladás, 2-es típusú cukorbetegség, depresszió és bipoláris zavar, Alzheimer-kór, immunbetegségek, asztma – és folytatható a hosszú lista, amelyek hátterében az omega-3 és az omega-6 arányának eltolódása áll. Ettől függ például a betegségekkel szembeni ellenálló képességünk is. Az egyensúly manapság mindenben nagyon ritka, ennek – is - eredménye sok civilizációs betegség. Táplálkozási szokásaink következtében a gyulladáskeltő hatású omega-6 van túlsúlyban, a gyulladáscsökkentő 3-asból viszont alig viszünk be. Ezért előbbi bevitelét célszerű csökkenteni, el kell kerülni a transzzsírok – „hidrogénezett” és „részben hidrogénezett” élelmiszerek - fogyasztását. Omega-6 rengeteg dologban van, például feldolgozott hústermékekben, az ét- és az olyan növényi olajokban, mint a napraforgó, a szója, a repce, a tökmag, a kukorica stb.

Nem csak a halban van

Chia magIllusztráció: AFP

Omega-3 zsírsav legnagyobb mennyiségben a tengeri halakban fordul elő, a legtöbb a lazacban, a szardíniában és a tonhalban, de ha valaki nem szereti a herkentyűket, akkor is könnyen hozzájuthat a szükséges mennyiséghez, a len- és a chiamag ugyanis magas koncentrációban (100 grammban 20 gramm) tartalmazza a jótékony zsírsavat. A saláták ideális öntete és az édességek különleges ízesítője: a dióolaj, valamint az olívaolaj és a mogyoróvaj is magas, tízszázalékos arányban tartalmaz omega-3 zsírsavat, ahogy az afrikaiak szent fájának terméséből készült karité- vagy sheavaj is - derül ki a Step to Health cikkéből. Meglepő lehet, de a számos vitamint is tartalmazó káposzta is bőven tartalmazza a hasznos zsírsavat.