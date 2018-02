Hollandia hős tehene

Hermien, a szarvasmarha hölgy, aki idestova negyedéve Hollandia hőse és lakosságának kedvence, a tulajdonosáról, Herman Jansenről kapta a nevét. De lehetne a név ihletője a Szentivánéji álom Hermiája is, Lysander szerelme, aki atyjával szembeszegülve nem Demetriusért rajong. Hiszen a hollandok a szabadság megszállottját tisztelik a tehénben, aki amidőn a vágóhídra indult volna vele a teherautó, megszökött, és azóta egy erdőben keresi a menedéket. Ott bujkál azóta is, éjszaka a sötétben legel, a pirkadat közeledtére pedig eltűnik, hogy ember, főként rendőr ne lássa. Ma már persze nem is üldözik, mert Hermien jelkép: a 2002 óta az állati jogokért küzdő holland párt védelme alatt áll.

A PvdD az interneten indított társadalmi gyűjtést a védelmére, eddig 50 ezer euró gyűlt össze a bankszámlán, hogy jó ideig legyen miből gondoskodni róla, és visszavonulhasson a neki kinézett frieslandi otthonba, a De Leemwegbe. Nyers árfolyamon úgy másfél millió forint, nem csekélység. Ilyenek a hollandok. Akadnak aztán olyanok is, akiket a fizikai figyelmesség nem elégít ki, a szabadsághős tehén lelkéről is gondoskodni akarnak.

Egy szakember, dr. Edo Hamersma állatorvos azt nyilatkozta: mindenkinek vigyáznia kell, aki netán Hermien közelébe kerül, hiszen valószínűleg szorong, ijedtében futásnak eredhet, neki a közeli autóútnak. Azt tanácsolta, várják ki, amíg jobb idő lesz, aztán pedig nyugtatók helyett egy alkalmas tehéncsorda segítségével csalogassák fel a teherautóra, amely majd az új otthonába szállítja. Megszólalt egy parlamenti képviselő asszony is, bizonyos Esther Ouwehand, a PvdD részéről, aki úgy fogalmazott, "Hermien az életért küzd, és ehhez támogatásra szorul. Az elsőrendű tanulság, hogy egyetlen állat sem akar a vágóhídra kerülni". Amiről óhatatlanul eszembe jut az az állítólag tiroli sláger, amelyet a negyvenes esztendőkben dúdoltunk szakadatlanul. „Kockára vágva, papa ül a tálban, ilyen marha a drága, hogy lehetett”.

A holland sajtó érthetően nagy figyelemmel követi az újabb és újabb fejleményeket, amelyek a polgárok széles körét mozgatják meg. Mad, egy kinti olvasó például hozzászólásában kifejtette: „íme egy tehén, akinek szerencséje volt, annál jobb szegénynek. Mikor érjük meg, hogy hasonló sorsra jut egy, netán több migráns is? Még mindig nincs minden veszve.”

„Meg kell mentenünk Hermient, a tehenet, gyűjtsünk szorgalmasan, hogy szabad maradhasson”. Ezt Pieter van Vollenhoven üzente a twitteren. Ő pedig nem más, mint Beatrix hajdani királynő veje.

Várkonyi Tibor újságíró