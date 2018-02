Bőrfeszesítés kívülről-belülről

A téli hónapokban kissé megfakul, megkopik a bőrünk, erőteljesebben látszanak a bőrhibák és az öregedés nyomai. Sutka Beáta, az Oxygen Medical szakértője szerint azonban vannak olyan módszerek, amelyekkel kívülről-belülről támogathatjuk a bőrfeszesítés folyamatát.

A bőrfeszesítés szempontjából verhetetlen összeállítás az A-, C- és E-vitaminok kombinációja. Az A-vitamin stimulálja a bőrsejteket, csökkenti a szárazságból eredő ráncokat és javít a bőr feszességén. Viszont nem lehet krémekkel elegyíteni, mert nem bírja az oxigénnel és a fénnyel való érintkezést. Ezért speciális cukormolekulákba „csomagolva” juttatják bele. Más cégek az A-vitamin egyik elővitaminját, az retinaldehidet használják a ráncok ellen, amely a bőrben alakul retin- vagy A-vitamin-savvá. A természetes antioxidáns, a C-vitamin az E-vitaminnal együtt megköti a szabad gyököket és javítja a bőr keringését., ráadásul részt vesznek a kollagén képzésében is, így feszesítik a bőrt.

Vitaminlelőhelyek A-vitamin előanyagában, a béta-karotinban gazdag táplálék a sárgarépa, a brokkoli, a zeller, az áfonya, a csipkebogyó, a joghurt, a petrezselyem, a máj. C-vitamin található a friss zöldségekben és gyümölcsökben, E-vitaminhoz pedig zöld növényekből, a hüvelyesekből és a teljes kiőrlésű gabonákból juthatunk.

Mi segíthet?

A hatalmas fehérjemolekulák, az enzimek lendületben tartják a sejtanyagcserét. Fajtájuktól függően segítik a kollagénképzést, feloldják az elhalt hámsejteket, kijavítják a nap okozta károsodásokat és lassítják az öregedési folyamatokat. Minél több nyers táplálékot fogyasztunk, annál több enzimhez juttatjuk a szervezetünket. A kovaföld számtalan ásványi anyag és nyomelem forrása, különösen gazdag szilíciumban, ami a kötőszöveti sejtek szerkezeti intenzitását serkenti. Egyszerre biztosítja a szervezetben a szilárdságot és javítja a rugalmasságot is. Hatására a törékeny haj erős és dús lesz, a repedezett köröm rugalmas, míg a petyhüdt, ráncosodó bőr ismét feszessé, fiatalossá válik. A kovaföld kapszula formájában vihető be. A kollagén a bőr megereszkedése ellen nyújt hatékony és biztonságos megoldást. Van olyan eljárás, amely a megfelelő mélységben, tűhegynyi pontossággal célozza meg azt a pontot, ahol a kollagén újratermelődését be lehet indítani.