Kampányötletek

Ha a Fidesz kampányolhat nulla igazságtartalmú hirdetésekkel, akkor az ellenzék miért ne tehetné? Egy-két ötlet. "Ha a Fidesz hatalmon marad: 1. Lekapcsolja a Facebookot. 2. Megadja a magyarországi szavazati jogot lengyel, orosz, esetleg azeri állampolgároknak is. A regisztráció feltétele, hogy az illető már hallott Magyarországról és ismeri az F betűt. 3. Átírják a Bibliát. Szájer már el is kezdte. Úgy hírlik, a főszereplők maradnak, csak nem lesz benne az a sok menekülés, bevándorlás, jövés-menés. 4. Az OLAF-vizsgálat miatt a városoknak vissza kell állítaniuk a régi világítást, a kivitelező kizárólag egy bizonyos Elios Zrt. lehet. 5. Pénzgyűjtő ládákat helyeznek ki Orbán Viktornak felirattal. Ebbe kell havonta bedobniuk az egyéneknek és a cégeknek is az adót, járulékot, illetéket. 6. Kiterjesztik a Kövér-féle büntetési hatáskört. Ezután a fideszes képviselőknek joguk lesz bármikor bárkinek adni egy nagy pofont. Minket itt, a Jászságban Pócs János fog pofozni, ami jelentősen elviselhetőbb lenne annál, amit egyébként művel."

Réz Ádám