Pillantás a kilencedikről - Orbán, a zsaroló

Gyűlöletkampányt vizionál Orbán Viktor, termesztésen az ellenzék részéről, majd azonnal megkezdi ellenük a gyűlölet-keltést. A Fidesz kihelyezett frakcióülésén, mintegy útmutatóként, azt közölte az övéivel: az ellenzék annak érdekében cselekszi majd ezt, hogy Magyarországot bevándorló országgá tehesse. Hozzáfűzve: ma független kormánya van az országnak, ám ha nem ők kerülnek hatalomra, zsarolhatóvá válik az az új kabinet.

Hogy ezt mégis miből szűrte le a kormányfő, az nem teljesen világos, de nem is ez a lényeg. Nem az a fontos, hogy logikailag megálljon, amit mond, hanem hogy az elkövetkezendő szűk két hónapban a fideszes megszólalók mindegyikének ezeket a kulcsszavakat, kifejezéseket kell használniuk: zsarolható ellenzék, bevándorló országgá akarják tenni, Soros ügynökei. Miközben ők maguk képesek egyedül biztosítani az ország függetlenségét, megvédeni szuverenitását, megőrizni nemzeti mivoltát.

Tudjuk, látjuk, hogy e nyelvi eszköztár nagyjából megegyezik az elmúlt két év csapásirányával. Ami új elem az orbáni retorikában, az a zsarolhatóság felbukkanása. Ezzel ugyanis eleve kizár mindenkit a legitim világból - mindenkit, aki nem ő. Azt feltételezi… Mit is?

Mi tagadás, hosszan ültem a gép előtt, hogy erre a felvetésre választ találjak. Mert vajon mivel és ki tudná zsarolni a mai ellenzéket? Soros maga? De hogyan? Feltehetően úgy, világosodik meg bennem az Orbán által elénk vetített kép, hogy Soros kötelezővé teszi számukra az afrikai, közel-keleti milliók befogadását. És nyilván ők is meg vannak, lesznek zsarolva Soros által: ha nem jönnek Magyarországra… Akkor mi lesz? Mi lehet számukra a büntetés? És mivel tartja majd sakkban Soros az új, nemfideszes kormányt? Azokat, akik – Orbán állítása szerint – amúgy is bevándorló országgá akarják tenni országunkat? Megint csak logikailag: Soros ez esetben azzal büntetné őket – bennünket -, hogy nem engedi át a határon a migránsokat, tán még egy újabb drótakadályt is épít a határra, biztos, ami biztos.

De, ha már zsarolás: vajon nem éppen a mai kormányzat az, amely – egy normálisan működő jogrendszerben – zsarolhatóvá vált? Nem ennél a társaságnál tapasztaljuk azt, hogy bár nagy lépésekben alakították át a törvényeket úgy, hogy a lopásuk törvényes legyen? De még így sem sikerült minden lyukat paragrafussal betömni. Nem maga a miniszterelnök vált zsarolhatóvá azáltal, hogy a családtagjait közel engedte az állami pénzekhez? Nem éppen a mostani kormányzat egynémely tagja gyarapította vagyonát különböző közbeszerzések és európai pénzek besöprése által?

A helyzet tehát éppen fordított. Fordítottja annak, amit a miniszterelnök mond. Ha maradnak, marad a zsarolható kormány. Persze, hogy maradni akarnak. Mert nem tudjuk mikor, de egyszer elérkezik az a pillanat, amikor a gyűlöletkeltés majd szembefordul velük. Holnap? Vagy holnapután? Ki tudja. De lesz majd olyan generáció, amely nem a zsarolásban gondolkodik, hanem az igazságban.

Meglehet persze, hogy ezt csak a történelmi optimizmusom mondatja velem. Muszáj valamibe belekapaszkodni.

Németh Péter