Megkezdődött pénteken a bajor fővárosban a biztonságpolitika első számú nemzetközi fóruma, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia (MSC). A rendezvényt 54. alkalommal tartják meg. A vasárnapig tartó tanácskozások az idén „A szakadékba- és onnan vissza,” cím alatt zajlanak, és a jelenlegi nemzetközi biztonsági helyzetet leginkább meghatározó, befolyásoló konfliktusokra – a szíriai helyzetre és a sokasodó közel-keleti feszültséggócpontokra, az észak-koreai nukleáris veszélyre, a NATO-Oroszország közötti feszültségre, a kelet-ukrajnai fegyveres befagyni látszó konfliktusra összpontosít.

Amint a rendezvény címe is sugallja, a hidegháborús hangulat, az egymásra tevő konfliktusok olyan bizonytalanságot keltettek a világban, amely a vezető politikusokat és a biztonságpolitikai szakértőket egyaránt komolyan aggasztja. Wolfgang Ischinger, a rendezvény házigazdája is azt emelte ki, hogy 2017 során a világ ismét közelebb került egy fegyveres összetűzéshez az Észak-Korea és az Egyesült Államok között elmérgesedett viszony, Szaúd-Arábia és Irán közel-keleti rivalizálása, Európában pedig a NATO-Oroszország kapcsolatok megállíthatatlannak tűnő romlása miatt. Ischinger hangsúlyozta, nemcsak a szíriai, hanem az egész közel-keleti helyzetet súlyosbítja Törökország szíriai katonai beavatkozása, a kurdok elleni hadjárata. Hogy e téren a müncheni résztvevők képesek lesznek-e jobb belátásra bírni Ankarát, már azért is kétséges, mert Recep Tayyip Erdogan elnök, hanem miniszterelnöke, Binali Yildirim vesz részt a tanácskozáson.

Vélhetően kiemelt téma lesz Európa védelmi kapacitásának kérdése, az, hogy valóban a NATO-ra kell hagyni a kontinens biztonságát vagy az EU-nak szüksége van önálló védelmi kapacitásra, hadseregre is. Angela Merkel német kancellár is annak a híve, hogy Európának saját kezébe kell vennie sorsát e téren is, de a héten a NATO külügyminiszterek találkozóján mégis újra leszögezték, az észak-atlanti szervezet az EU biztonságának is egyedüli letéteményese.

A kelet-ukrajnai konfliktus rendezése érdekében tervek szerint újabb normandiai négyek formátumú találkozóra kerül sor, a német, francia, ukrán, orosz diplomácia vezetőinek részvételével. A klímaváltozás és a migráció ugyancsak kiemelt témák lesznek.

McCain az idei díjazott Az 54. MSC kitüntetését, a konferencia alapítójáról elnevezett Ewald von Kleist-díjat John McCain amerikai szenátornak ítélték oda. A betegsége miatt távol maradó republikánus politikust méltató beszédet Joe Biden demokrata politikus, Barack Obama volt alelnöke mondja el.

G.M.