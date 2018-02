Szalai újra egy volt klubja ellen

A német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 23. játéknapján a magyar válogatott legutóbbi fordulóban két gólt szerző, ezzel a hét álomcsapatába is bekerülő Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim újfent olyan riválissal találkozik, amelyet egykoron Szalai is erősített, ma este ugyanis Schalke 04–Hoffenheim találkozót rendeznek Gelsenkirchenben. A várható kezdőcsapatban a magyar támadó neve is szerepel.

"A Schalke stabil teljesítményt nyújt a szezonban, ott van az élbolyban. Taktikailag nagyon érdekes mérkőzésre van kilátás,a legfontosabb, hogy az első perctől kezdve önbizalommal játsszunk, és merészen támadjunk. Ebben az esetben lehet esélyünk a győzelemre" – nyilatkozta a Bundesliga nyolcadik helyén álló Hoffenheim honlapjának Szalai, aki 2010-től három évig a legutóbb legyőzött Mainz, majd 2013 és 2014 között a Schalke színeiben is szerepelt. - A Mainz elleni teljesítményre szeretnénk építeni – tette hozzá.

A csatár a jelenlegi idény kezdetén – a nemzeti tizenegy Lettország elleni világbajnoki-selejtezőjén – megsérült, ezért az eddigi szezon nagyját kihagyta, kilenc mérkőzésen három gól és egy gólpassz a mérlege.