Megválasztották Barnák Lászlót

Egyhangúlag Barnák László színész-rendezőt választotta a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójának a város közgyűlése tegnap. Az 1978-ban született új direktor 2006-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Jordán Tamás és Lukáts Andor osztályában, tíz éve a szegedi társulat tagja. Több előadást rendezett is, például 2014-ben civilekkel a Tizenkét dühös embert. Július 1-jétől tölti majd be a főigazgatói posztot. A prózai tagozat vezetőjének Horgas Ádám rendezőt kérte fel, több neves rendező is szándéknyilatkozatban fejezte ki támogatását.

A választást komolyabb vihar előzte meg a szegedi társulaton belül. Eredetileg ugyanis Barnákon kívül a színházat eddig tíz éven át vezető Gyüdi Sándor karmester is indult, de mivel a társulat, a szakmai és a kulturális bizottság is Barnákot támogatta, ezért a hét elején visszavonta a pályázatát. Ugyanakkor a most megválasztott főigazgató pályázatában is szerepelt, mint az operatagozat leendő vezetője, amelyet várhatóan ily módon ő is irányít majd a jövőben.

Tegnap a közgyűlés eredménytelennek nyilvánította a Szegedi Szimfonikus Zenekar igazgatói posztjára kiírt pályázatot, a képviselő-testület döntött az új pályázat kiírásáról, erre mint korábban már jelezte, várhatóan Gyüdi is beadja jelentkezését. Barnák több operettet, musicalt és szórakoztató darabot ígért, kérdés, hogy a teátrum költségvetése megengedi-e majd ezt a változtatást. A választás során többször elhangzott, hogy az új vezetés növelné a színház jelenlegi, 64 százalékos látogatottságát.

B. Gy.