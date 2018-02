Ráfordulnak a célegyenesre, kezdődik a kampányidőszak

Hivatalosan ma kezdődik az idei választás kampányidőszak, március 5-ig lehet gyűjteni az egyéni induláshoz szükséges ajánlásokat. Az MSZP-Párbeszéd lista első 10 helyezettje közül hatan mérettetik meg magukat egyéniben is.

Reggel elkezdődött a 2018-as választás hivatalos kampánya, bár a pártok hónapok óta járják az országot a lehetséges szavazatokat vadászva. Ma és holnap pártrendezvények sora követi egymást. Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap tartja szokásos évértékelő beszédét, immár huszadszor. Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi, a miniszterelnök előtt Balog Zoltán humánminiszter mond köszöntőt.

Egy nappal Orbán előtt az LMP is megtartja a saját országértékelő rendezvényét. Az eseményen beszédet mond Szél Bernadett miniszterelnök-jelölt, Hadházy Ákos társelnök, Ábrahám Júlia országos elnökségi tag, Vágó Gábor kecskeméti országgyűlési képviselő-jelölt, valamit Gémesi György az Új Kezdet elnöke is.

A Demokratikus Koalíció és a Momentum is a mostani hétvégére időzítette kampánynyitó rendezvényeit: Gyurcsány Ferenc pártja szombat délelőtt, Fekete-Győr Andrásék pedig este startolnak. - Egy év telt el a NOlimpia óta, egy évvel ezelőtt kiütöttük az első téglát a körénk épített falból, reményt adtunk az embereknek, hogy van értelme kiállni magukért és a jövőjükért. Azóta azon dolgozunk, hogy megmutassuk: a múltból tanulni jó, de koncentrálni a jövőre kell. Mi építjük a jövőnket, nekünk kell megmutatnunk, hogy a korral haladni, a technológiát használni nem bűn, hanem lehetőség – írta a Momentum.

Nemcsak a kampány kezdődik el, mától gyűjthetik a pártok és a jelölőszervezetek az ajánlásokat. Az egyéni jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek március 5-ig gyűjthetik az aláírásokat. A DK, az LMP, a Momentum, a Jobbik már korábban véglegesítette egyéni jelöltjeinek listáját, az MSZP-Párbeszéd pedig pénteken küldte el lapunknak a névsort. Országos listájuk első 10 helyezettje közül hatan mérettetik meg magukat egyéniben is. Molnár Gyula pártelnök Budafok-Tétényben, Hiller István Pesterzsébeten, Kunhalmi Ágnes a Pestszentlőrinc-Pestszentimre választókörzetében, Gőgös Zoltán Pápán, Tóbiás József Érden, Gurmai Zita pedig Debrecenben indul. A Párbeszéd négy helyen jelölhet: Óbudán Szabó Tímea, a Belvárosban V. Naszályi Márta, Bicskén Szilágyi László, Hajdúszoboszlón pedig Dede Tamás indulhat. Figyelemreméltó, hogy Molnár Gyula 2002-től 2010-ig Újbuda polgármestere volt, de ott most a DK-val való megállapodás értelmében Gy. Németh Erzsébet kap lehetőséget. A Liberálisoktól – mint megírtuk – Bősz Anett az országos lista 15. helyét kapta, de Fodor Gábor pártja egyéni választókerületben nem indíthat senkit, így a volt Fidesz-alapító 28 év után gyakorlatilag biztos, hogy nem jut be a parlamentbe. Az MSZP korábban megállapodott a DK-val a koordinált indulásban, így összesen 60 helyen jelölhettek, míg Gyurcsány Ferencék 46-on. Két településen ugyanakkor független jelölt mögé áll be az MSZP-Párbeszéd: Mellár Tamást Pécsen, míg Kész Zoltánt Veszprémben támogatják.

Az országos listákat egyébként március 6-ig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál, de már itt is tisztul a kép, a Fideszen kívül az összes mérhető párt nyilvánosságra hozta azt.

Zoltai Ákos