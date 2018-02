Erzsébet-utalványok: 36 ezres veszteség

Itthon 35 ezren, külföldön pedig 1200-an nem vették át még mindig a tavaly év végén a nyugdíjasoknak küldött, 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványokat. Ez mintegy 362 millió forintnyi utalványt jelent, ami összegben sok, ugyanakkor a csaknem 2,7 millió nyugdíjast nézve alig több mint egy százaléknyi „veszteséget” jelent. Ez derült ki a Magyar Posta lapunknak küldött adataiból.

A miniszterelnök tavaly októberben jelentette be az utalványok kiküldését. Várható is volt, hogy a választások előtt igyekeznek kedvezni a nyugdíjasoknak. A folyamatot 2016-ban még botrányok kísérték, nyilván ebből is okulva a posta tavaly már jóval korábban, november 23-án megkezdte a kézbesítést, így karácsony előtt ki is vitte a küldeményeket. Több tízezren voltak viszont, akik nem vették át a szelvényeket és tíz napon belül a postán sem jelentkeztek érte. Az ő utalványaik visszakerültek a Magyar Államkincstárhoz, ahonnan ismételt kézbesítést lehetett kérni (erre február végéig van még lehetőség).

A végül kézbesítetlen küldemények száma egyébként tavaly február végén a mostanihoz hasonló volt, hiszen akkor Lázár János miniszter mintegy 37 ezer olyan emberről beszélt, akik nem vették át vagy nem keresték az utalványokat a postán. A rendszerbe tehát úgy tűnik, bő egy százaléknyi veszteség van, ezt ezúttal sem sikerült érdemben lefaragni. Korábban ellenzéki pártok javasolták, hogy készpénzben (illetve átutalással) vagy egyszeri nyugdíj-kiegészítésként küldjék el a 10 ezer forintot a nyugdíjasoknak, így ugyanis mindenki megkapta volna. Erre azonban a kormány nem volt hajlandó.

Az pedig továbbra is kérdés, hogy a külföldön élő, de magyar ellátásra jogosult mintegy 33 ezer idős ember mit kezd az utalványokkal. Azokat ugyanis külföldön nem lehet felhasználni. Így vagy plusz költséggel hazaküldik a szelvényeket, vagy hazautaznak Magyarországra – a 71 különböző ország valamelyikéből –, hogy a 10 ezer forintnyi utalványt elkölthessék.

Markotay Csaba