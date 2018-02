Sas-kabaréval izzítottak a kampányra Gyurcsányék - Fotók

A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: MOLNÁR ÁDÁM

Fájó szóvicceket és igazi Sas-kabaré hangulatot hozott a Demokratikus Koalíció szombati kampánynyitó rendezvénye a XI. kerületi Kánai úton, a felszólalók ugyanis igyekeztek frappánsnak látszó mondatokkal tűzbe hozni és jókedvre deríteni a koránkelés miatt álmos közönséget. Az összegyűlt mintegy ezer DK-szimpatizáns egy része vidékről érkezett 11 órára, de így is nevettek az olyan tréfákon, mint például „pénztáros Lőrinc”, akit „Orbán Viktor kihagyott a vagyonnyilatkozatából”. Az olyan, előre begyakorolt jeleneteken is jól szórakoztak, mint amikor Gréczy Zsolt sajtófőnök viccesen számon kéri konferanszié társát, amiért ő nem helikopterrel érkezett. Sőt azt is megjegyezték, hogy Orbánt „vején találta” az Olaf-vizsgálat.

A közönségnek kiosztott lufi-tapsbotokat gyermeki örömmel használták a résztvevők, spontán taps azonban leginkább a beszédek közötti profi kisfilmek közben, valamint Molnár Csaba alelnök és természetesen Gyurcsány Ferenc felszólalása alatt volt.

A választás előtt ötven nappal rendezett kampánynyitón mások mellett beszédet mondott Gy. Németh Erzsébet, aki mint mondta, szívesen jött volna négyes metróval a rendezvényre, de Tarlós István és Orbán Viktor „rámarkolt egy fekete ceruzára, egymás szemébe néztek és áthúzták” a négyes metró második, Budaörsig tartó szakaszáról szóló terveket.

Oláh Lajos erzsébetvárosi jelölt után a felszólalók sorában Vadai Ágnes érkezett, aki beszédében azt állította, soha nem volt olyan, hogy a hatalom közelében lévők „munka nélkül milliárdos kiskirályokká válnak”, csak azért, mert rokonai, barátai, vagy éppen kollégiumi szobatársai voltak a miniszterelnöknek. Ezek az emberek szerinte repülővel, luxusjachttal és luxusautókkal járnak, ráadásul milliós órákat és drága ruhákat hordanak. „Ha valamit kihagytam volna, majd Rogán Antal kiegészít” – tette hozzá. A politikus szerint azok viszik a hátukon az országot, akiket ezek a politikusok nap mint nap kirabolnak. Szót emelt a gyermekszegénység, a férfi-női fizetések közötti különbségek, valamint a brutálisan drága, méterenként kétmillió forintba kerülő Esztergom-Budapest vasútfelújítás túlzott kiadásai ellen.

Nemes Gábor, a DK XVI. kerületi jelöltje után Földi Judit székesfehérvári jelölt mondta el saját szóviccét, miszerint szereti a krémest, de „jobban szeretne már egy narancsos buktát”. Beszélt a TAO-pénzek megismeréséért folytatott perekről, a DK ugyanis már hosszú hónapok óta próbálja megszerezni azokat a papírokat, amelyekből kiderülne, mire költötték az adófizetők pénzét. A klubok ezt rendre megtagadják és húzzák az időt, Földi Judit Czeglédy Csabára utálva pedig azt mondta, még az ügyvédjüket is „lecsukták, egy koncepciós perben”.

Székely Sándor a szövetséges Szolidaritás vezetője a munkások kizsákmányolásáról szólva azt mondta, hogy meg kell akadályozni, hogy az éhbérért dolgozók országa legyünk.

Molnár Csaba a Demokratikus Koalíció egyik legfőbb kampánytémáját boncolgatta, szerinte ugyanis igazságtalan, hogy olyanok is szavazhatnak, akik nem viselik a döntésük következményeit. "Nem jogot akarunk elvenni, hanem jogot adunk vissza tisztességesen és becsületesen dolgozó, Magyarországon élőknek" - fogalmazott.

A közönség láthatóan vevő volt erre a gondolatra, sokon felháborodtak például arra a hírre, hogy van olyan ház az ukrán határ mellett, ahol már több százan vannak bejelentve. "Szavazna a Fideszre havi 300 ezerért?" - hergelte tovább a juttatásokat sorolva a közönséget Molnár Csaba, aki szerint nem az ukránok a hibásak, ők ugyanis csak élnek a lehetőséggel, amit kínálnak nekik. A Fidesz az igazi bűnös ezért - tette hozzá.

Molnár Csaba szerint a Fidesz rendszerét az egyházi megalkuvók is támogatják, de szerinte aki a szószékről beszél az ellenzék ellen, az méltatlan a papi hivatásra. "Nem fogunk hezitálni, amikor a gyermekmolesztálási ügyeket kell kivizsgálni - fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy azoknak viszont tisztelet jár, akiknél "Luciferből nem lett Soros".

A rendezvény fő attrakciója természetesen Gyurcsány Ferenc, a DK listavezetőjének beszéde volt, akinek a bevezető kisfilmjében híres mozijeleneteket vágtak be, akik új szinkronnal Gyurcsány Ferenc segítségét kérték különböző témákban. A volt miniszterelnök szerint jó, ha az embert valamilyen hit vezérli, a DK pedig hisz a szabadságban, az egymásért viselt felelősségben és a demokráciában. "Csak egy ilyen világ teremthet jólétet" - fogalmazott.

Úgy vélte, "az Orbáni diktatúra" halálra van ítélve. Szerinte azért jó választás szerinte a DK, mert a szabad gondolat és kiszámíthatóság pártja, az elmúlt években pedig megtöbbszörözte a támogatói számát. Gyurcsány Ferenc szerint az emeli ki a DK-t, hogy soha nem alkudtak meg Orbán rendszerével. "Nem lehet velünk üzletelni. Tiszták voltunk, tiszták maradunk és tiszták leszünk" - mondta.

A DK listavezetője hosszan sorolta a technikai újdonságokat, láthatóan fiatalosabbnak akart tűnni mint Orbán Viktor, aki szerinte még a számítógépet sem tudja használni. Beszélt a Facebook, Google terjedéséről, az elektromos autók, valamint a megújuló energián alapuló erőművek fejlődéséről, szerinte ezekből már semmit sem ért Orbán Viktor.

Gyurcsány Ferenc szerint az igazság, sok százezer emberhez hasonlóan elhagyta Magyarországot, a DK pedig azért dolgozik majd, hogy ez megváltozzon. "Amikor látom az offshore-Fidesz dőzsölését, a saját lábukon álló ficsúrokat, akkor elborzadok" - mondta, azt is megjegyezve, hogy Magyarországnak nem ők az igazi urai. "Vegyétek birtokba Magyarországot" - mondta.

A szörnyű szóviccek csúcspontja is Gyurcsányhoz köthető: elmesélte, hogy nemrégen a bulinegyedben volt, egy fiatal férfi pedig egy szelfit kért tőle. A srác megkérdezte Gyurcsánytól, hogy hallotta-e milyen telefont kapott Orbán Viktor? "Hú a vej" - válaszolta meg saját kérdését a Huawei nevű márkára utalva.

"Sokáig tartott mire megértettem, hogy mit jelent a kormány családbarát politikája. De most már értem, a kormány az Orbán-család barátja" - folytatta a tréfálkozást. Azt is elmondta, hogy egyáltalán nem kíváncsi arra, mit tesz az Orbán-család, ám szerinte "bűnszervezetről" van szó, ezért foglalkozni kell a témával.

"Nem az a bajunk a nemzet vejével, hogy szerelmes lett Orbán Viktor lányába", mondta. Az viszont már baj szerinte, hogy amikor a vasárnapi ebédnél azt meséli Tiborcz István, hogy vett egy házat több százmillióért, akkor a papa nem kérdezi meg, mégis miből. "Vagy süket és vak, vagy ő is tolvaj" - tette hozzá.

Segítsünk a Fidesznek programmal, legyen egy picivel hosszabb az egy szóból álló ("Folytatjuk") programjuk: "Nem folytatjuk".

Később rátért saját vállalásaikra, amihez ígérete szerint már az első nap hozzákezdenek.

12 intézkedést is ígért az első napon:

1) Reggel kilenckor az új miniszterelnök eltávolítja a legfőbb ügyészt a hivatalából, Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.

2) Megduplázzák a CT-k és MRI-k számát, jelentősen emelik az egészségügyi béreket.

3) Törvényjavaslat arról, hogy ne szavazhasson, aki soha nem élt Magyarországon.

4) Délben már arról határoznának, hogy a minimálbér érje el a mindenkori létminimumot.

5) 13 órakor tájékoztatjuk a kijevi kormányt, hogy felfüggesztjük a Szovjetunió időszakában született nyugdíj-megállapodást. Kivizsgálják az ügyeket és eljárást indítanak az érintettek ellen.

6) Döntést hoznak a nyugdíjkorrekciós programról, és visszaállítják azt a szabályt, hogy ha nő a gazdaság teljesítménye, akkor a nyugdíjasok is részesülnek ebből.

7) Zár alá veszik a fideszes oligarchák vagyonát, kárpótlási alapot hoznak létre belőle, amelyből az Orbán-rendszer kárvallottjai kaphatnak.

8) 15 órakor törvényben rögzítik az alapvető internet-hozzáférés ingyenességét.

9) Köznevelési törvény megváltoztatása, tankötelezettség visszaállítása, kéttannyelvű oktatás, digitális iskola bevezetése.

10) 18 órakor felülvizsgálják a Vatikáni-szerződést, független vizsgálóbizottság a gyermekmolesztálási ügyek kivizsgálására.

11) 19 órakor a költségvetés átcsoportosításával növelik a családi pótlékot a jelenlegi érték harmadával, egyedül állók esetében a felével. Felszámolják a gyermekéhezést.

12) Ingyenes lesz az alapvető áram-, gáz- és vízhasználat, leállítják Paks II-t.

Gyurcsány Ferenc szerint nem kell tartani a koalíciós kormányzástóltól, ez ugyanis jóval előnyösebb, mint diktatúrában élni. Az ország nem a kormányfőé, hanem a kormányfő az országé normális esetben. Ha az lesz a dolgunk, hogy mi javasoljunk miniszterelnököt ezeken a tárgyalásokon, akkor azt az elvet fogom követni, hogy olyan jelölt legyen aki bírja az ország bizalmát és képest ezt tovább építeni - mondta.

Legyen közöttünk egy munkamegosztás - zárta beszédét Gyurcsány Ferenc. Önök bennünket képviselővé választanak, hogy ebben a küzdelemben alku nélkül teljes erővel menjünk előre. Ezt mi megtesszük, mert mi tiszták vagyunk, tisztán beszélhetünk és nem vagyunk zsarolhatóak" - fogalmazott a volt miniszterelnök, hozzátéve: "Én is hagy kérjek valamit: a maguk módján segítsék ezt a küzdelmet, vegyenek ebben részt".

Néhány további szörnyű tréfa:

Orbán Viktor jogot végzett, tehát végzett a joggal.

Nem kolbászból van a kerítés, hanem kerítésből van a kolbász.

Az elhallgattatásom utoljára akkor volt sínen – Földi Judit arról, amikor a felcsúti kisvasút ellen tiltakozva a sínekre feküdt.

Kósa Lajost Mr. 20 százaléknak hívják, édesanyját Mrs. 20 százaléknak.

Orbán vején találta a szöget.

Fidesz: Gyurcsány mindenben feladta a nemzeti szuverenitást A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc mindenben feladta a nemzeti szuverenitást és a bevándorláspolitikában is feladná. Így reagált Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-nek Gyurcsány Ferenc szombati kampánynyitóján elhangzottakra. Hidvéghi Balázs közleményében kiemelte: Gyurcsány Ferenc egyszer már tönkretette az országot. "Minden idők legkorruptabb kormányzása fűződik a nevéhez, sorozatos megszorításokkal sújtotta a családokat, növelte az adókat, és elvett egy havi bért a közszféra dolgozóitól." Mint kifejtette, Gyurcsány Ferenc mindenben feladta a nemzeti szuverenitást: a gazdaságpolitikában, az energiapolitikában, és most feladná a bevándorláspolitikában is. Ugyanott folytatná, ahol abbahagyta, csak most már a Soros-tervet is végrehajtaná és betelepítené a migránsokat - hangsúlyozta közleményében Hidvéghi Balázs.

Lőrincz Tamás