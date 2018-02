Szél Bernadett: már csak az a kérdés, mikor bukik meg Orbán

Orbán Viktor bukása nem kérdéses, csak a bukásának az ideje – jelentette ki Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje, aki Budapesten mintegy két-háromszáz szimpatizáns előtt értékelte az elmúlt évet, valamint az Orbán-kormány munkáját.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy lehetetlen feladatra vállalkozott, Magyarországon ugyanis nincsen kormányzás. - Orbán Viktor évek alatt felépített egy olyan rendszert, amelyben propagandával rejtik el a hiányosságokat. Magyarországon nincs minisztériuma az egészségügynek, a szociális ügyeknek, de a propagandának van – mutatott rá, azt is megjegyezve, hogy ha a kormánynak lennének eredményei, akkor nem ellenzéki képviselők, valamint egy külföldi milliárdos szerepelne a plakátokon. – Ma már meg sem próbálkoznak olyan szlogenekkel, hogy Magyarország erősödik – tette hozzá.

Szél Bernadett az LMP legfőbb ígéreteire is kitért:

Normális bérekre van szükség. Jelenleg ugyanis sok családnak döntenie kell hónap végén arról, hogy befizetnek egy sárga csekket vagy vesznek egy új cipőt a gyereknek.

Kiváló oktatásra épülő gazdaság. Száz költségvetési forintból húszat az oktatásra költenek.

Kétszeresére emelik a családi adókedvezményt, de emelkedik a családi pótlék is, ezek 24 éves korig járnának.

A nők nem kereshetnek kevesebbet ugyanazért a munkáért és nem lehet kevesebb a nyugdíjuk sem. (Üzent Orbán Viktornak is: „ha úgy gondolja, a nők nem bírják a stresszt, akkor vessen ide egy pillantást!”)

Magyarországon a mindennapok részévé tennék az „okos forradalmat”, azaz alternatív energiával, okos hálózattal, okos mérésekkel építenék az országot.

Az LMP miniszterelnök-jelöltje beszélt a kiszolgáltatott munkásokról is, szerinte ugyanis a Fidesz szerint az a jó munkás, „aki keveset kérdez, keveset keres de sokat dolgozik”. Tarthatatlannak tartotta, hogy több százezer magyar vándorolt ki az elmúlt években, valamint azt is, hogy kétszeresére emelkedett a kórházi fertőzésekben meghaltak száma. Utóbbit Orbán Viktortól is megkérdezte a parlamentben, „a miniszterelnök akkor viszont csak annyit mondott, hogy Soros. Nem nekem nem válaszolt, hanem önöknek” – mondta

Szél Bernadett szerint az áprilisi választás nem csak a következő négy évről, hanem a következő évtizedekről dönt. „Néhány család szolgájává válunk, vagy visszavesszük az országunkat” – mondta. Úgy vélte, a Fidesz azért „ragaszkodik minden áron” a hatalomhoz, mert a kormánypárti politikusok egy vesztes választás esetén nem ellenzéki létre, hanem „börtönre készülhetnének”.

„Mi vagyunk azok, akiket nem tudtak megvenni, megzsarolni, mi vagyunk azok akik kitartottak” – mondta azt is megjegyezve, hogy „aki saját pártjának üzenget és a saját listájával van elfoglalva, az gyanús, hogy nem a változásért dolgozik”.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

A kampánynyitón beszédet mondott Hadházy Ákos társelnök is, aki arról beszélt, hogy 2010 óta semmivel sem közeledtek egymáshoz a magyar és az osztrák bérek. Úgy vélte, a kormány egyik legnagyobb bűne az, hogy sok családban nincs remény a tisztességes munkával való kitörésre, mára szerinte csak a „Tiborczok, Andy Vajnák, Lázár Jánosok és Rogán Antalok” tudnak érvényesülni.

A politikus szerint "a fideszes korrupció" olyan szintet ért el, hogy évente 500-600 milliárd forint tűnik el a költségvetésből. „A lopott pénzből pedig rendőröket, újságokat, tévéket, ügyészeket vásároltak” – fogalmazott, azt is megjegyezve, hogy április 8-án olyan parlamentet kell választani, amelyik „végre valóban segíteni akar”.

Hadházy Ákos odaszúrt Karácsony Gergelynek, az MSZP-Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltjének is. Karácsony nevét ugyan nem mondta ki, de Zugló polgármesteréről szólva azt mondta, hogy elgondolkodtató, miért nem volt elszámoltatás a XIV. kerületben. - Zugló polgármesterének papírja van arról, hogy csak beszél az elszámoltatásról – mondta.

Az inkább színházi előadásra, mint lelkesítő párteseményre hasonlító rendezvényen beszédet mondott Gémesi György, az LMP-szövetséges Új Kezdet elnöke is, aki szerint nagy bajban vannak az önkormányzatok, mert egy erős Fidesz győzelem esetén pártpolitikai irányítás alá vonnák a 2000 főnél kisebb településeket. – Ebben az esetben szinte csak annyi feladata maradna a polgármesternek, hogy elmondjon egy beszédet vagy átvágjon egy szalagot – fogalmazott.

Lőrincz Tamás