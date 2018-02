A parlamenten kívül is harcolna a Momentum

"A mi generációnk úgy nőtt fel, hogy ha megnyom egy gombot, akkor az működik, és nem megígéri, hogy működni fog" – jelentette ki Fekete-Győr András, a Momentum elnöke pártja budapesti kampánynyitó rendezvényén. A jelenlegi politikai osztályt végig ostorozó pártelnök számos újdonsággal próbálta meglepni a közönségét, bár némelyik nem váltotta ki túl nagy lelkesedést.

Fekete-Győr például a mintegy százötven szimpatizánsnak Szegeden tartózkodva, hologramként megjelenítve mondta el beszédét, a rendezvény végén pedig mindenki kapott egy prizmát, amelyet az okostelefon képernyőjére helyezve és a megfelelő videót elindítva, 3D-ben élhette újra Fekete-Győr beszédét.

Az ötlet egyébként annyira nem volt hatásos, a tizedik sorból például csak egy átlagos kivetítő élményét adta a hologram, több néző pedig megjegyezte a rendezvény végén, hogy azért jobb lett volna, ha a pártelnök személyesen tüzeli a pártot.

Fekete-Győr András egyébként beszédében valamelyest arra is felkészítette a szimpatizánsokat, hogy nem jutnak be az országgyűlésbe.

„A Parlamentbe készülünk, készen állunk egy jobb kormányzásra, de készen kell állni egy mozgalmi politikára is, amely a parlamenten kívülről szorítja ki a hatalomból a Fideszt” – fogalmazott, egyben azt is felvetve, hogy ha nem lesz kormányváltás, „akkor vajon ugyanazzal az ellenzékkel akarunk nekimenni a következő négy évnek?”

A pártelnök szerint, amikor valaki azon gondolkodik, melyik pártra szavazzon, nem szabad a teljes egyetértést keresni. „Nem kell mindenben egyetértenünk, a kedvenc előadóitoknak is van rossz számuk, a kedvenc csapatotokban is van olyan játékos, akit nem szerettek, és a kedvenc sorozatotokban is van rossz epizód – hozott példákat.

Hosszan sorolta az elmúlt évben elért eredményeket, az olimpia megakadályozását, tüntetéseket, valamint a korrupcióellenes törvény elfogadásának kikényszerítését. Állítása szerint egy év alatt 1500 tagjuk és mintegy 100 helyi szervezetük lett, „a szakértők szerint ”pedig az övék lett „a legjobb választási program”.

Úgy vélte, a pártnak nem csak 106 jelöltje, hanem kétmillió potenciális támogatója van, akik politikai árvák. „Elegük van a korrupcióból és a tehetetlen ellenzékből” – mondta.

Fekete-Győr András szerint a mostani választásnak az a tétje, hogy vagy leváltják a Fideszt, vagy végleg szétszéled és külföldre megy ez a generáció. Ígéreteikből is felvázolt néhányat, szerinte például elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor az összeszerelők országává akarja tenni az országot. Egy 50 ezer forintos telefonból mindössze 10 ezer jut a munkásoknak, 40 ezer a termék kitalálójának – mutatott rá.

„Emlékeztessétek erre apukátokat!” - Amikor megbízik bennetek, hogy beállítsátok a GPS-t, akkor később is megbízik majd bennetek, mert mi már tudjuk, merre kell menni – mondta.

A jelenlévők egyébként a legújabb zenékkel hangolódtak az eseményre, és szemmel láthatóan a huszonéves korosztály jelent meg. A rendkívül rövid, mindössze félórás rendezvény után végül sokan úgy döntöttek, hogy elmennek bulizni.

Lőrincz Tamás