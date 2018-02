Orbán szerint titokban "Soros-féle embertípus kitenyésztéséről" döntöttek

Csalódnia kellett annak, aki új lendületre vagy migránsozáson kívül másra is számított Orbán Viktor kormányfő vasárnapi évértékelőjén. A fáradt sorosozás már a Várkert bazárban összegyűlt mintegy 1500 Fidesz-szimpatizánst is alig hozta lázba, az egyórás beszéd vége felé pedig többen beszélgetni kezdtek a mellettük lévővel, a legbátrabbak pedig már a telefonjukat nyomogatták. Pedig nyolc évnyi kormányzás után, a kampány kezdetén a tábornak feltehetően nagy szüksége lenne új gondolatokra is, ám ezzel a kormányfő ezúttal adós maradt. A fő képre kattintva galéria nyílik! FOTÓK: Molnár Ádám.

Orbán Viktor az elmúlt két ciklust értékelve kiemelte, hogy tíz év alatt a vállalt egymillióból 736 ezer új munkahely jött létre, sikeresen és gyorsan átalakította Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bankot, valamint – saját bevallása szerint korábban, mint hitte volna – elérték, hogy a gazdaság jó teljesítményének következtében nyugdíjprémiumot fizethetnek a nyugdíjasoknak. „Soha rosszabb nyolc évet Magyarországnak!” – mondta. Azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy „Magyarország ugyan kezd hasonlítani egy dolgos, rendezett, tisztességes országra, de még nem olyan, amilyennek akarjuk, közel sem értünk munkánk végére”.

Orbán Viktor szerint a magyar modellt a munka, a család, a magyar identitás erősítése, valamint a függetlenség támogatása jelenti. Úgy vélte, ez nem csak azért működik, mert a vezetők hisznek benne, hanem azért, mert „magyarok millió” hisznek benne. Állítása szerint arra a legbüszkébb az elmúlt nyolc évből, hogy nem csak elismertté tették a munka-család-haza fogalmakat, hanem ezeket sikeres politikává is változtatták.

Megismételte azt a korábban sokat hangoztatott célt is, miszerint a közműszolgáltatást, a médiát, valamint a bankrendszert magyar kézbe kell helyezni. Szerinte ez mára sikerült, így „a családok nem a multik profitjait fizetik”. Arra is felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a függetlenség „nem olyan, mint a lekvár, nem áll el a polcon”, időről időre meg kell védeni, azt pedig szerinte nem szabad hagyni, hogy az ország az „internacionalisták kezébe” kerüljön.

Orbán Viktor szerint Magyarország befolyása nagyobb, mint amit az ország mérete indokolna, ez pedig szerinte egyértelműen annak köszönhető, hogy a Fidesz-KDNP kormány szünetelteti az „euró-blablát, a liberális szépelgést, valamint a korrekt semmitmondást”. „A szájkosarat Brüsszelnek küldtük vissza, a pórázt pedig az IMF-nek” – mondta.

Az ellenzékről szólva úgy fogalmazott, hogy figyeli a többi párt állapotát, de „nem mindig hisz a szemének”. Az MSZP-re utalva például azt mondta, hogy a szocialisták „csődgondnokot” igazoltak „idegenlégiósként”, akinek az lesz a történelmi szerepe, hogy kivezesse a pártot a parlamentből. „A másik baloldali párt – utalt a DK-ra - visszavedlik egy virtigli kommunista párttá, amely börtönnel fenyegeti az embereket és csak annyit tud mondani, hogy az egyházak fogják be a szájukat” – fogalmazott. Azt is megjegyezte, hogy „van olyan párt is, amelynek az a legnagyobb meglátása a világról, hogy lehet más”, azt viszont nem lehet tudni, hogy valójában mit akarnak. A Jobbikról szólva – bár annak nevét nem említve – azt mondta, hogy „a szebb napokat látott nemzeti párt” azzal jött elő, hogy az iszlám jelenti az utolsó reményt. „Ilyenek az ellenzéki pártok, Magyarország ennél többet érdemel” – összegezte.

Orbán Viktor beszédének ötlettelenségét jól mutatja, hogy a korábban már hangoztatott „homo brüsszelicus” után, a „homo sorosensus” fogalmát próbálta meg elhinteni. „Titokban már évekkel ezelőtt meghirdették a Soros-féle embertípus kitenyésztésének programját. Ahogy ők szerényen mondják, homo sorosensus, ami magyarul annyit tesz, hogy Soros-féle embertípus, s rájöttem, hogy onnan nézve bennszülöttek, akiknek van saját hazájuk, saját kultúrájuk, saját vallásuk, amihez ráadásul foggal-körömmel ragaszkodunk, nos, mi a Soros-félék szempontjából reménytelen és átformálhatatlan egyedek vagyunk” – mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta a szokásos menekültellenes paneleket is, így például riogatott 60 millió afrikai bevándorlóval, a határkerítés lebontására készülő ellenzékkel, de megosztotta apokaliptikus vízióit is az eliszlamizálódott hanyatló nyugatról.

Az idei évértékelőn új gondolat tehát nem hangzott el, pedig a kormánypárti "keménymag" lelketlen tapsolása azt mutatja, kifulladóban van a menekültkérdés témája.

"Hazugságbeszéd volt" Hazugságbeszédként jellemezte a kormányfő évértékelőjét az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap Budapesten. Karácsony Gergely sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: "soha még ilyen nyolc évet Magyarországnak". A Párbeszéd társelnöke szerint a Fidesznek nem Magyarország, hanem a magyar emberek pénze az első. Ha valóban Magyarország sorsa lenne fontos a kormánynak, akkor Orbán Viktor számba vette volna, hogy az elmúlt nyolc évben hova jutott az ország gazdasága, oktatása és egészségügye - közölte, rámutatva, hogy siralmas adatok jellemzik ezeket a területeket. Karácsony Gergely ismét felszólította Orbán Viktort, hogy ne bújjon el a vita elől.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke azt mondta: "ez egy közepes méretű szocialista nagyvállalat igazgatójának a termelési beszéde volt néhány hamis, álságos illúzióval megspékelve". LMP: a beszéd egy másik Magyarországról szólt Orbán Viktor évértékelője egy másik Magyarországról szólt - reagált a Lehet Más a Politika (LMP) miniszterelnök-jelöltje. Szél Bernadett hozzátette: a beszéd egy olyan Magyarországról szólt, ahol a legfontosabb kérdés, vajon megmarad-e egy olyan kerítés, amit senki sem akar lebontani, és ahol a kormány "megmentette a devizahiteleseket". Mindezt úgy mondja a miniszterelnök, hogy ma is több tízezer család retteg a kilakoltatástól - fűzte hozzá. Orván Viktor szerint aki ma többet dolgozik, az többet is keres, ezzel szemben a valóságban a magyar emberek egyre többet dolgoznak és egyre kevesebbet keresnek - mondta az ellenzéki politikus. Úgy fogalmazott: Magyarországon a valóság harcol a propagandával, Orbán Viktor a problémákat nem megoldani, hanem letagadni akarja. Liberálisok: Magyarország az unió sereghajtójává vált Orbán Viktor állításával szemben Magyarország a megerősödés helyett az unió sereghajtójává vált az elmúlt nyolc évben - reagált a Magyar Liberális Párt vasárnap. Közleményükben kiemelték: a keleti nyitás kudarcba fulladt, "régiós versenytársaink a gazdasági növekedés tekintetében is messze jobban teljesítenek nálunk". "Egyetlen mutatóban vesszük fel a világgal a versenyt, a Fidesz gátlástalan politikájának köszönhetően brutális mértéket öltött a korrupció" - tették hozzá.



Jobbik: Orbán a saját nyolc évét értékelte, nem az országét A párt közleményében úgy fogalmaz: a miniszterelnök szerint az elmúlt nyolc év sikeres volt. "A saját nyolc évére gondolhatott, hiszen strómanjai soha nem látott vagyonokkal lettek gazdagabbak. Magyarország pedig 20 ezer gazdag és 2300 szegény migránssal. Előbbieket pénzért, utóbbiakat titokban engedte be Orbán Viktor". A Jobbik szerint mindez veszélyes, ahogy az is, "hogy a magyar kormányfő maffiózókat megszégyenítő módon fosztja ki az országot", amelynek eredményeként a párt szerint már minden harmadik magyar kénytelen súlyos nélkülözésben élni, lepusztított kórházak, agyonadóztatott vállalkozások, elszegényedő nyugdíjasok, cserbenhagyott devizások között. DK-Szolidaritás: Orbán már csak a veje által ellopott milliárdokról beszéljen



A párt közleményét az MTI visszadobta, szerepelt benne ugyanis Tiborcz István, a kormányfő vejének a neve. - Orbán Viktor miniszterelnökként most tartott utoljára évértékelő beszédet. Sajnáljuk, hogy ismételten kedvenc összeesküvés-elméleteivel fárasztotta magát, bőven elég lett volna, ha megmondja: mikor adja vissza a veje az ellopott milliárdokat, és hogy mikor kerül börtönbe a bűntársaival együtt - írta közleményében a DK.



A Demokratikus Koalíció-Szolidaritás szövetség szerint ami késik, nem múlik: ezekre kell majd válaszolnia április 8. után is, immáron a bíróságon.

