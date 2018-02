Szabó István nyolcvanéves

"Szabó István azon művészek közé tartozik, aki pályája során nem az önmegvalósításra törekedett, hanem arra tette fel az egész életét, hogy történeteket meséljen el Magyarországról és Közép-Európáról, sorsokról és hitekről, lázadásról és megalkuvásról, a mindent és mindenkit uralni akaró ideológiákkal szemben alkalmazott túlélési stratégiákról" - írta Szabó István filmrendező 80. születésnapjára Orbán Viktor, méghozzá - a kormánypárti origo.hu beszámolója szerint - díszborítású köszöntőben. (Tekintsünk el a köszöntő nyelvtani hibáitól.)

Szabó életművén kívül az élete mellett is szeretnek kiállni a miniszterelnökök. Amikor 2006-ban fény derült Szabó ügynöki múltjára, Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta, hogy hitelt kell adni Magyarország egyik legkiválóbb művésze szavainak. Két nappal később mutatták be a Filmszemlén Szabó Móricz-adaptációját, a Rokonokat. Azt ugyan nem lehetett biztosan tudni, hogy a rendező vállalja-e a nyilvánosságot és elmegy-e a Kongresszusi Központba, de Gyurcsány előre jelezte, hogy ő részt vesz és beszédet is mond a vetítés előtt. A politikai áthallásokban gazdag film premierjére végül megérkezett a díjak tekintetében vitathatatlanul legsikeresebb magyar rendező (összesen hatszor jelölték Oscarra), a közönség fele állva tapsolt.

A szakmát és a nézőket később az is megosztotta, hogy megszűnt a több évtizedes múltra visszatekintő, nemzetközi hírű Budapesti Filmszemle, és helyette elindították az úgynevezett Magyar Filmhetet. A rendezvény legitimációjához tartozik az idei nyitófilm kiválasztása. Szabó István Bizalom című digitálisan felújított filmjének vetítése egyben tisztelgés is volt a 80 éves művész előtt. Születésnapja alkalmából Berlin egyik legjelesebb filmszínházában mutattak be válogatást az Európai Filmakadémia (EFA) és a berlini magyar kulturális intézet közreműködésével.

K. Sz.