„Brüsszel nem az égben lakozik”

Aiva Rozenberga

A Lettország Intézet igazgatója államigazgatási, kommunikációs, valamint kulturális szervezői tapasztalatokkal is rendelkezik. Laimdota Straujuma miniszterelnök szóvivője volt. 1998 és 2007 között Vaira Vīķe-Freiberga elnök sajtószolgálatának a vezetőjeként dolgozott. 2008-tól töltötte be Riga, 2014 egyik európai kulturális fővárosa projektjének a vezetői posztját. Dolgozott a lett rádió észtországi riportereként is.