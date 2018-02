Orbán Tiborcz árnyékában - Fotók

Meglepetésre, a kormányfő "olafos" veje is megjelent a Várkert Bazárban. A fő képre kattintva galéria nyílik. FOTÓK: Markoszov Szergej.

Hosszú hetek rejtőzködése után előkerült Tiborcz István: Orbán Viktor miniszterelnök milliárdos uniós pályázati csalási ügybe keveredett vője is megjelent az apósa évértékelőjén. A rendezvényen a Fidesz-vezetők, köztük a „párt lelkiismereteként” is gyakran illetett házelnök Kövér László is ott voltak Tiborcz István közelében. Bár a miniszterelnöki vő nem sokkal Orbán beszéde előtt érkezett, majd a sajtósokat kikerülve szinte rögtön távozott az autójával, szelleme, pontosabban az immáron Orbán-család közvetlen közelében történt súlyos, 13 milliárd forintot érintő szervezett csalássorozat híre mondhatni belengte a rendezvényt. A beszédre érkező fideszesek az elburjánzott kormányzati korrupció ellen tüntetők sorfala között kellett, hogy áthaladjanak.

Az Együtt az idén nem sípszóval, hanem sokkal hatásosabb módon, színes transzparensekkel fogadta az érkezőket. A Fidesz ezúttal alaposan melléfogott a biztonsági készültséggel. Tavalyhoz képest még inkább megpróbálták elzárni a résztvevőket a külvilágtól, így a Várkert Bazárt övező kordont fehér lepellel vonták be, illetve legalább egy plusz kordont húztak fel, azaz immáron legalább három kerítésen keresztül lehetett csak bejutni a miniszterelnök közelébe, továbbá már egészen a Duna parti sétányig lezárták a területet. Azonban míg Orbán és a NER elitjének elitje a Várnegyed felől érkezett az eseményre, így elkerülhették a tüntetőket, lent a plusz kordon miatt a garázsbejáró előtt feltorlódtak az előkelőségek autói, így az utasok negyedórán át várakozhattak a tüntetők transzparensei között, hallgathatták a „Kicsiny falum” című mulatós nóta „rendes ember én már nem leszek” kezdetű refrénjét és élvezhették az út szélén álló korrupcióellenes tüntetők képükbe vágott szidalmait. „Siessetek, közpénzosztás!” - kiabálták a tüntetők a volán mögött ülők arcába. Nem csoda, hogy volt akinél elszakadt a cérna: egy érkező fideszes mérgében hógolyókat dobált a tüntetők felé, egy másik fideszessel, amikor negyedórás várakozás után közölték, hogy számára nincs hely a Várbazár garázsában. Padlógázzal távozott.

Míg a "NER-arisztokrácia" zöme autóval érkezett, csak néhány képviselő kockáztatta meg, hogy gyalog jöjjön az évértékelőre. Beszélni azonban ők sem nagyon akartak lapunknak az Elios-ügyről. „Nem adok nyilatkozatot” - vágta oda tudósítónknak Völner Pál. Ugyanígy tett a fideszes celebek zöme is, a többség nem akart szóba állni a sajtóval, Pócs János képviselő olyan lendülettel vágta át magát a bejáratnál várakozó sajtósokon, hogy a bejáratnál posztoló valtonos biztonsági őr hirtelenjében majdnem feltartóztatta, majd az egyik szervező szólt oda, hogy az illető országgyűlési képviselő. A ritka kivételek közé tartozott Deutsch Tamás, EP-képviselő aki nyilatkozott az összesereglett újságíróknak, szerinte egyelőre csak kiszivárogtatások és találgatások vannak az Elios-ügyben. Az egyik, nevének elhallgatását kérő fideszes lapunknak úgy fogalmazott: nem kell túlértékelni az Elios-ügy jelentőségét, választások vannak, ilyenkor megszokott a sárdobálás. A párt tagságában nem az Elios-ügy okoz fejfájást, sokkal inkább Mészáros Lőrinc jelenti a problémát – utalt azokra a mendemondákra, hogy az Orbán közvetlen közelében sorakozó oligarchák ma már a sima „közfideszesek” üzletein is gátlástalanul keresztülgázolnak.

Az évértékelőre érkezők között volt Kövesi Csaba, az Áldott Kereszt Egyesület vezetője, aki hatalmas feszülettel érkezett. Kérdésünkre, hogy nem visszás-e vallási jelképet hozni politikai rendezvényre, azt mondta: azért hozta el a feszületet, mert Orbán Viktor szerinte sokat tett a kereszténység, a keresztény kultúra fennmaradásáért. Később ugyan Kövesi úrral újra a kijáratnál találkoztunk, ám feszület nélkül: ő nem tudott bejutni a rendezvényre, mivel a regisztrációját elkeverték a szervezők. De a feszületet sikerült bejuttatni az épületbe.

Batka Zoltán