Ígéretes veszprémi és szegedi teljesítmény a BL-ben

Vendéglátóként magabiztos győzelemmel folytatta a Telekom Veszprém, a MOL-Pick Szeged viszont bár helytállt, kikapott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában.

Sok izgulni valója ezúttal nem volt a hazai bajnokcsapatnak.

Habár a BL csoportkörének 12. fordulójában 34-22-re végződő Meshkov Breszt elleni találkozó első gólja a vendégeké volt, a Veszprém hamarosan magához ragadta az előnyt. A folyatásban a magasabb sebességi fokozatba kapcsoló házigazda győzelme nem forgott veszélyben, maximum a gólkülönbség lehetett kérdéses. A felek közti differencia növeléséhez Mikler remek védésekkel, a mezőny legjobbjaként nyolc gólt szerző Momir Ilic, a hatszor eredményes Dragan Gajic és az ötször betaláló Nagy László pedig szinte hibátlan helyzetkihasználással, 80 százalék fölötti mutatóval járult hozzá. A jó tempóban kézilabdázó, védekezésben és támadásban is remek teljesítményt nyújtó játékosokra ezúttal méltán lehetett büszke a Veszprém Arénát megtöltő nézősereg és Ljubomir Vranjes vezetőedző is, aki együttese legutóbbi, 22-20-as kieli veresége után csalódottságának adott hangot, egyúttal gyorsabb játékot és néhány taktikai változtatást sürgetett.

"Ha csak a végeredményt nézzük akkor könnyű mérkőzés volt a Breszt elleni, hiszen simán nyertünk hazai pályán. Hamar felvettük a tempót, ám ehhez elengedhetetlen volt, a jó védekezés, a kilencesen belül gyakorlatilag nem járt élő ember, ha szabad így fogalmazni. A támadójátékunk is kifejezetten jól működött, ezúttal minden bejött" – értékelt a Népszavának a lefújás után nyilatkozó Mikler Roland. A hazai kapura tartó 42 lövésből húszat hárító, így 48 százalékos hatékonysággal védő kapus hozzátette: ha a szombaton látott lendületet és sebességet tudja tartani a Veszprém a folyatásban is, akkor a fehéroroszoknál komolyabb ellenfelekkel szemben is domináns lehet a tavaszi idényben.

"Amikor elemeztük a kieli mérkőzésünket, az edzőnk elmondta, hogy szerinte mik voltak a hiányosságok, így természetesen tisztában voltunk az elvárásokkal" – utalt érdeklődésünkre Vranjes fentebb idézett nyilatkozatára Mikler. - A Breszt ellen szerintem a mester is viszontláthatta azokat az elemeket, melyekre felhívta a figyelmünket – tette hozzá a játékos.

Sikerével a Telekom Veszprém – a PSG ellen Franciaországban alulmaradó Flensburgot és a tegnap Aalborgban nyerő Kielt is jobb csupán gólkülönbségének köszönhetően megelőzve - fellépett a B csoport második helyére.

Vasárnap aztán az A jelű nyolcasban szereplő Szeged is pályára lépett, méghozzá a sorozat címvédőjének vendégeként, a Vardar Szkopje csarnokában. Négy góllal, 34-30-ra kikapott, mégis "vállalható" vereséget szenvedett a magyar bajnoki ezüstérmes.

Az előző fordulóban a Löwen otthonában bravúros győzelmet arató Tisza-partiak kerete ezúttal sem lehetett teljes, sérülés miatt ugyanis Balogh Zsolt, Matej Gaber és Szergej Gorbok sem állhatott Juan Carlos Pastor vezetőedző rendelkezésére. A szegediek ennek ellenére is sokáig remekül tartották magukat, az első játékrészben például 28 percig egálra állt a MOL-Pick. A második félidő 16-14-ről indult, majd perceken belül öttel elhúzott a Vardar, a Szeged azonban többször közel került az egyenlítéshez: 30-29-nél kétszer is. A hajrában többet kockáztató, a fontos pillanatokban mégis hibázó vendégcsapat pont nélkül maradt Macedóniában, szégyenkeznie mégsem kell, a látottak alapján Európa bármely gárdájának megnehezítheti a dolgát. Kivált, ha minden kulcsember egészséges lesz.

Nincs megállás, szombaton ugyanis a Szeged a horvát PPD Zagreb együttesét fogadja, míg a Veszprém Flensburgba látogat a BL csoportkörének utolsó előtti játéknapján.

A csoportállások:

A csoport

1. Vardar 20 pont, 2. Nantes 17, 3. Barcelona 16, 4. Löwen 14, 5. Szeged 11, 6. Wisla Plock 6 (322-345), 7. PPD Zágráb 6 (297-339), 8. Kristinstad 6 (278–333)

B csoport

1. Paris Saint-Germain 22 pont, 2. Telekom Veszprém 15 (347-325), 3. Flensburg 15 (348-336), 4. Kiel 15 (308-302), 5. Kielce 11, 6. Meskov Breszt 8, 7. Aalborg 5 (312-342), 8. Celje PL (szlovén) 5 (344-377)

Hatos Szabolcs