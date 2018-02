Elios - Több száz millió kifizetését titkolta el a Miniszterelnökség

Előkerült Orbán veje

Hosszú hetek rejtőzködése után előkerült Tiborcz István: Orbán Viktor miniszterelnök milliárdos uniós pályázati csalási ügybe keveredett vője is megjelent az apósa évértékelőjén. A rendezvényen a Fidesz-vezetők, köztük a „párt lelkiismereteként” is gyakran illetett házelnök Kövér László is ott voltak Tiborcz István közelében. Bár a miniszterelnöki vő nem sokkal Orbán beszéde előtt érkezett, majd a sajtósokat kikerülve szinte rögtön távozott az autójával, szelleme, pontosabban az immáron Orbán-család közvetlen közelében történt súlyos, 13 milliárd forintot érintő szervezett csalássorozat híre mondhatni belengte a rendezvényt. A beszédre érkező fideszesek az elburjánzott kormányzati korrupció ellen tüntetők sorfala között kellett, hogy áthaladjanak.