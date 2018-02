Újra összehívja a nemzetbiztonsági bizottságot Molnár Zsolt

A teljes magyar közéletet érdeklő kérdések, például az Elios-ügy miatt jövő szerdára ismét összehívja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület szocialista elnöke, Molnár Zsolt, tudósít az MTI.

Nem adja fel Molnár Zsolt, hogy a nemzetbiztonsági bizottság termébe bemenjenek a Fidesz-KDNP politikusai, akár Magyarország miniszterelnöke, és elmondják, mit kell tudni a teljes magyar közéletet feszítő kérdésekről, mondta a testület elnöke hétfőn, budapesti sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: Orbán Viktor vasárnapi évértékelőjében sem volt szó arról, mit kell gondolni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentéséről, az Elios-ügyről, vagy hogy a nemzetbiztonsági kabinetnek tagja lett a miniszterelnök kabinetfőnöke, „aki véletlenül Magyarország propagandaminisztere egy személyben”. Ez utóbbi kapcsán, mint mondta, Molnár írásbeli kérdéssel fordul a miniszterelnökhöz, ha a Fidesz ismét meghiúsítaná az ülést.

A szocialista képviselő azt is firtatta, mit kell gondolni arról az egyszerűsített honosítási eljárásról, amelynek révén 5000-6000 bűnöző is magyar állampolgárságot szerzett. Jelezte, a belügyminiszterhez is írásbeli kérdést nyújt be, azt tudakolva tőle, milyen nemzetbiztonsági kockázatot lát az OLAF-jelentésben és az Elios-ügyben, illetve a bűnözők befogadásában.

Molnár hozzátette, ha a kérdésekre nem kapnak választ se a bizottság ülésén, se írásban, akkor a magyar embereknek jó lehetőségük lesz arra, hogy április 8-án a Fidesz-KDNP kormányzására adjanak választ.