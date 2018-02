Tiborcz áradat balról, migráns fröcsögés jobbról

Orbán Viktor kihagyta a parlament ülését, így nem kellett tiborczozással bajlódni; a szocialista képviselők kimentek aláírást gyűjteni; a kereszténydemokrácia nincs teljesen magánál – a tavaszi ülésszak első napja.

One man show-ban tolja a parlament ülését az MSZP, a képviselőcsoport a frakcióvezetőben koncentrálódik, így Tóth Bertalan szólal fel napirend előtt, Tóth Bertalan interpellál, Tóth Bertalan tesz fel azonnali kérdést a miniszterelnöknek (aki nincs jelen, Szófiába szólította a kötelesség – így négy hónapja egyfolytában mellőzte felszólalásait a Tisztelt Ház). Persze a szocialista politikus mutatványának van előképe: Navracsics Tibor 2006 és 2009 között számtalanszor magányosan üldögélt a Fidesz-frakció padsoraiban, ugyanis az akkor ellenzéki párt rendre kivonult, ha Gyurcsány bejött, és az országgyűlési csörtéket egyedül Navracsics vívta. Az MSZP képviselői most nem pártpolitikai taktika miatt hagyták ki a plenáris ülést, hanem azért, mert elmentek aláírásokat gyűjteni – mivel ma lehetett felvenni az ajánlószelvényeket.

Orbán elsunnyogta

Tóth Bertalan így nem is mentegetőzik a szocialista távollét miatt, mondván: az MSZP politikusai inkább a választókkal beszélgetnek. Az MSZP-s frakcióvezető szerint inkább az a Szégyen, hogy Orbán Viktor távol maradt – persze ezen semmi csodálni való sincs, a kormányfő menekül, nehogy szembesíthessék azzal, hogy az OLAF szerint szervezett bűnözési módszerekkel lopták egyes cégek a közösségi pénzeket, például a kormányfő veje, Tiborcz István egykori vállalkozása is ezt tette. De Tóth Bertalan szerint nincsen ebben meglepő, a miniszterelnök akkor sem tette tiszteletét a Parlamentben, amikor kiderült, hogy miközben a kabinet migránsozott és sorosozott, addig több ezer menekültet fogadott be. De Tóth Bertalan úgy látja, megérett az idő a változásra, megvan az alkalmas miniszterelnök-jelölt is, úgyhogy mindjárt leváltják a kormányt.

Migránssimogató ellenzék

Dömötör Csaba egyetlen mondatra sem reagált érdemben – legalábbis Orbán Viktor nevét szájára sem vette. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának Érvelése annyiban merült ki, hogy az MSZP jól lebontaná a határzárat, és egyébként is a szocialisták évek óta csak pártpozíciókét verekszenek, no meg listás helyekért. A párt miniszterelnök-jelöltje pedig a köpönyegforgatás fekete-öves nagymestere – ja és feje búbjáig menekültpárti, és mindig van nála kerítésvágó.

Luxusautó, luxuslakás, luxusjacht

Szilágyi György nemzetközi lapkitekintéssel kezdte, a New York Times-ot és a Guardian-t citálj, pontosabban azokat a cikkeket, amelyek a miniszterelnök egykori cégének visszás ügyeit tárgyalják. A jobbikos képviselő nem finomkodik, maffiakormányról beszél, hiszen szerinte Orbán Viktor utasítására miniszterek, államtitkárok és polgármesterek segítették Tiborcz István bizniszét. Ez az ügy pedig bebizonyította azt is, állítja Szilágyi, hogy az ügyészséget a kormány irányítja: a Polt Péter által kommandírozott szervezett másképp nem mondhatta, hogy minden rendben van, míg az OLAF bűnszövetkezetről beszél. A bűn árát, 13 milliárd forintot a magyar állampolgároknak kell megfizetni, miközben Orbán és köre luxusvillában lakik, luxusautóval jár, luxusjachton pihenget.

Származás és pozíció

Fónagy János kijátssza válaszában a zsidókártyát, mondván a Jobbik korábban őt támadta származása miatt, most pedig Orbán Viktort üti közéleti pozíciója okán. Az OLAF meg direkt időzítette a választások nyitányára a vizsgálatát, azaz egy brüsszeli kampányakcióról van szó.

Harmadszor is Tiborcz

Nem, Szél Bernadett sem beszélt másról, csakis a miniszterelnöki vőről. Az LMP elnöke szerint a fideszes mutyisták 500-600 milliárd forintot tüntetnek el. És azért rohad az egészségügy, mert Mészáros Lőrinc és Tiborcz István elteszi a pénzt. Ezt persze nem ismerheti be a kormány, így amikor arról van szó, hogy nincs kréta, a kabinet azt kiabálja: Soros. Ahogy akkor is ezt kántálja, amikor azt kérdezik tőle, miért halnak meg kétszer annyian kórházi fertőzésekben, mint korábban. Lehet, hogy a Fidesz Magyarországa csodálatos, de az emberek Magyarországán nem működik az egészségügy, az oktatás. Ráadásul Szél szerint a Fidesz a jövőt is ellopta: eladta az országot Putyinnak (ezt bizonyítja a 3600 milliárd forintból megépülő Paks).

A mentalitásrúl

A kormánypárt napirend előtti felszólalását Hoffmann Rózsa vezeti elő, és persze a migrációról szól, ami nem jó és rossz dolog. És az ember alapvető természetével is ellenkezik – mert az embere hasonló mentalitásúakkal akar együtt lakni. Ha ezt nem teheti, akkor fallal és kerítéssel védekezik. A mentalitás pedig a kereszténydemokrata képviselő szerint vallást is jelent, ugyanis a migránsok mind igaz hitre akarja téríteni a keresztényeket (és ha nem sikerül, akkor halál a hitetlenekre). Ezenkívül Hoffmann Rózsa szerint az sem jó családmodell, hogy több nővel él a férfi. A disznóhús viszont jó, és tűrhetetlen, hogy a sertésszeretet akár a keresztények életébe is kerülhet.

Nagy B. György