Láttuk, ahogy a tűzoltó autó locsolta tisztára a sáros utat, és műgyepet terítettek le, hogy ne legyen sáros a vadász urak csizmája. Még Kádár János is maga vette le a sáros csizmáját annak idején, amikor a hajtó ugrott volna, hogy segítsen neki. Ma már más idők járnak -

Lovas Mihály bélmegyeri gazdálkodó mondja ezt a hvg.hu munkatársának egy tanulságos cikk keretében. Azután, hogy a Békési Járásbíróságon első fokon pert nyert két társával – Lovas Józseffel és Komáromi Mátyással – Mészáros Lőrinc fiával szemben. Ő elnökli azt a vadásztársaságot, amely másfél éve egy közgyűlési puccsal alaposan átverte a térségben korábban vadászati jogokkal bíró Bélmegyeri Földtulajdonosok Vadgazdálkodó Vadásztársaságának tagjait. A kisemmizett helyiek azóta csak nézik, hogyan helikoptereznek az új urak a területre, az ottani vadászkastélyba.

Mint egy NER-tanmese, olyan az egész: a bélmegyeriek először naivak voltak, „bíztunk abban, hogy bennünket is hagynak élni, de nekik minden kell”. Kicsit későn ébredtek, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Nemcsak az arisztokrácia becsületszava, a prolitisztesség hibádzik, de a hivatalos papírok sincsenek rendben. Végül félve bár, de perre mentek, amit most, első fokon meg is nyertek.

Hanem a bélmegyeriek helyében az örömöm még halk lenne. Az urak aligha hagyják veszni a helyet, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest idézve az otthoni nőuralom után kiengedhetik a gőzt. De nem is hagyhatják. Már csak azért sem, mert ezeknek az arisztokrata-karikatúráknak "európai horizontjuk" van. Hogy mennyire, azt mutatja: Semjén a budapesti nemzetközi vadászati kiállítás minapi megnyitóján kikelt a vadászati fegyvertartást úgymond értelmetlenül szigorító uniós kezdeményezés ellen. Mint mondta, Magyarország Csehországgal és Lengyelországgal közösen lép fel az ellen, hogy az EU a terrorizmus elleni védelemre hivatkozva korlátozni akarja a vadászok fegyvertartását. Inkább az illegális határátlépést kellene megakadályozni - tette hozzá utat mutatva Európának.

Látjuk: ma más idők járnak.

Friss Róbert