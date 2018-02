Brüsszel bekeményít

Az eddiginél jóval szigorúbban kívánja megszűrni a közösségi oldalakon lévő tartalmakat az Európai Bizottság.

A közösségi oldalak kemény szűrésére tett javaslatot az European Digital Rights (EDRi) nevű polgárjogi szervezet a brüsszeli testületnek. Az illegális, illetve terrorcselekményekre ösztökélő tartalmakat a lehető leghamarabb, egy órán belül kellene eltávolítani – áll a jelentésben. Ez azt jelzi, hogy Brüsszel Berlintől vehet példát, a német kormány ugyanis már tavaly hasonló kezdeményezéssel állt elő.

A bizottság egyelőre nem kommentálta a Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülését. A brüsszeli testület azonban hozzátette, különösen fontosnak tartják az Európai Unió polgárainak a terrorista tartalmaktól, a jogellenes gyűlöletbeszédtől, illetve az álhírektől való megóvását. Az Európai Bizottság egyelőre alighanem azért nem kíván állást foglalni a kérdésben, mert a közösségi oldalak szűrése nyomán újra és újra vita alakul ki arról, mi az a határ, amelyet átlépve már a szólásszabadság kerülne veszélybe.

Az ajánlás szerint elsősorban a terrorista tartalmakat kellene kiszűrni, azt azonban nem definiálják precízen a szerzők, hogy ez alatt mit kell érteni. Ezeket egy óra alatt kellene jelenteni az üzemeltetőnek, s törölni őket, ami jóval rövidebb idő a Németországban érvényben lévő 24 órás időkeretnél. A szerzők szerint azonban azért van szükség a kivételes gyorsaságra, mert a veszélyes tartalmak már néhány óra alatt komoly károkat okozhatnak. A kezdeményezés bírálói azonban úgy vélik, így – a büntetés elkerüléséért - olyan tartalmakat is kitörölhetnek az üzemeltetők, amelyek nem tartalmaznak szélsőséges mondanivalót. Tény, ilyenre Németországban is volt példa, ahol a Twitterről és a Facebookról is eltávolítottak legális tartalmakat, köztük szatírákat, illetve a szélsőjobboldali német párt, az Alternatíva politikusainak megnyilvánulásait.

Az EDRi azonban más technológiákat is javasol az illegális tartalmak megjelenésének megakadályozására. A későbbiekben olyan szűrőt is alkalmazhatnak, amely már a feltöltéskor ellenőrzi az adott szöveget vagy fájlt, megakadályozva, hogy akár egyetlen pillanatra megjelenjen az adott közösségi oldalon. Egy ilyen szűrő használata azonban szintén számos kérdést vet fel, például azt, valóban képes-e értelmezni az adott szöveget. A német uniópártok, a CDU/CSU, valamint az SPD a koalíciós szerződésben rögzítették, hogy eltekintenek az ilyen szűrők használatától.

Drámai a Facebook visszaesése Nem a Facebook szűrésével kapcsolatos tervekkel függ össze, hogy a közösségi oldal egyre kisebb vonzerőt jelent a fiatal generáció számára. Egy újabb, eMarketer nevű iroda kutatása múlt héten közzétett kutatása is egyértelműen megerősítette ezt a trendet, illetve arra a következtetésre jut, hogy ez a folyamat az eddig véltnél is gyorsabban halad. Az Egyesült Államokban 2017-ben a Facebook a 12-17 év közötti fiatalok 3,4 százalékát vesztette el. Az eMarketer szerint ez az arány sokkal drámaibb, 9,9 százalékos, ami 1,4 millió felhasználónak felel meg. A 25 év alattiak esetében pedig 2,8 millióra tehető a visszaesés. Ennek elsődlegesen az lehet az oka, hogy a fiatalok más vonzóbb alkalmazásokat találnak az egymással való kapcsolattartásra, például a Snapchatet, amelyen a bejegyzéseik automatikusan törlődnek. A trend nem áll meg, a cég becslései szerint 2018-ban a Facebook további 2,1 millió 25 év alattit veszít az Egyesült Államokban. A felmérés szerint 2019-től csökken a visszaesés mértéke, ám ekkortól is évente 2 százalékkal kevesebben használhatják a közösségi oldalt.

Rónay Tamás