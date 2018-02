Pjongcsang - Magyar szenvedés a félcsőben

A honosított magyar sportoló jószerivel trükkök bemutatása nélkül teljesítette a pályát, így sokan megkérdőjelezik, hogy mit keres egyáltalán a téli olimpián.

Swaney Elizabeth újraírta a sporttörténelmet, ugyanis szabad stílusú síben még sosem volt magyar versenyző a téli olimpián. A 33 éves, amerikai születésű sportolóról ugyanakkor elmondható, hogy nem az ő olimpiai szereplésével kezdődik a magyar síakrobatika aranykora.

A legjobbak akár több mint két méter magasra ugrottak fel a félcső két végén és különböző forgásokat, szaltókat, trükköket mutattak be a közönség hangos ovációja közepette. Az amerikai születésű Swaney, akinek édesanyja magyar, jószerivel trükkök nélkül teljesítette a pályát, amelynek aljára már annyira elfogyott a lendülete, hogy a félcső tetejéig sem ért fel, így az alul helyezkedő fotósoknak képet sem sikerült készíteniük róla. Ennek ellenére néhányan megtapsolták Swaneyt, de ez inkább olyannak tűnt, mint amikor a sífutók férfi 15 kilométeres számában az utolsó mexikói versenyző zászlóval a kezében beért a célba.

A második körben is hasonló sízést mutatott be Swaney - aki előzőleg venezuelai szkeletonosként próbált kijutni az olimpiára - annyi különbséggel, hogy az utolsó elrugaszkodását követően háttal csúszott a célba. Az öt bíró közül négy 31, egy pedig 33 ponttal jutalmazta, így 31,40 ponttal zárt. Mivel az első körben elesett versenyzők másodjára javítottak, így Swaney utolsó lett. Az utolsó előtti ellenfele 45,00 ponttal zárt, egy-egy gyakorlatért maximum 100 pont adható.

Fotó: Angelika Warmuth/DPA

"Kisebb részben elégedett vagyok, mert örülök, hogy itt lehetek az olimpián, nagyobb részt viszont nem, mivel tudok ennél jobban is síelni, ha nem vagyok ennyire ideges. A célom az volt az indulással, hogy inspiráljam a jövő nemzedékét ebben a sportágban, illetve szeretném, hogy Magyarországon is népszerűbb legyen ez a sport" - mondta a vegyeszónában Swaney, aki néhány külföldi újságíró érdeklődését is felkeltette, minden bizonnyal a Calgaryban szerepelt brit síugrót, Michael Edwardsot, vagy ismertebb nevén, Eddie, a Sast látták benne.

Sokakban felmerült a kérdés, ilyen teljesítménnyel egyáltalán hogyan juthatott ki az olimpiára. Mindez a sportág sajátosságának köszönhető. A kvalifikációhoz bizonyos számú top harmincas eredményt kell felmutatni a világkupából, csakhogy ebben a szakágban jellemzően ennél kevesebben indulnak. A legjobb eredményét, egy 13. helyet olyan versenyen érte el, ahol egy másik, párhuzamosan rendezett viadal miatt 15-en indultak.

Swaney tehát nagyon távol állt az érmes helyektől, rövidpályás gyorskorcsolyában azonban ma ismét magyaroknak szoríthatunk. A férfiaknál a legrövidebb táv 2016-os világbajnoka, Liu Shaolin Sándor viszont nem kerülhetett volna nehezebb selejtezős futamba. A dél-koreai játékokon mindkét eddigi egyéni számban döntős, 1500-on ötödik versenyző együtt szerepel majd az 1000 méteren ezüstérmes amerikai John-Henry Kruegerrel, aki az immár magyar színekben szereplő Cole William Krueger testvére, továbbá az 1500-on bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratovval és a négyszeres világbajnok kínai Han Tien-jüvel. Rajta kívül Liu Shaoang és Knoch Viktor indul 500 méteren.

A magyarok programja:

Kedd:

11.00–13.00 Rövid pályás gyorskorcsolya női 3000 m váltó B-döntő Magyarország

11.00–13.00 Rövid pályás gyorskorcsolya női 1000 m, férfi 500 m selejtező Jászapáti Petra, Keszler Andea, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor

Szerda:

02.00–06.30 Műkorcsolya nők rövid program Tóth Ivett

Korom Milán