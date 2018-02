Cégügyeket is visz a Habony-ügyvéd

Közbeszerzés, politikai sajtóügyek, cégbejegyzés: láthatóan mindenhez ért Kovács Loránd ügyvéd, különösen, ha a miniszterelnök nemhivatalos kommunikációs tanácsadójáról, Habony Árpádról van szó. Cégiratok tanúskodnak arról, hogy a közpénzek és közbeszerzések környékén gyakorta feltűnő jogász az elmúlt években több Habonyhoz köthető vállalat ügyében is eljárt a cégbíróságnál.

Kovácsról korábban azért írtunk, mert az elmúlt években több fővároshoz köthető cég közbeszerzési eljárásánál is felbukkant a neve. Értesüléseink szerint az ügyvédre közbeszerzési szaktanácsadóként számítottak Budapesten. Ez pedig már csak azért is figyelemre méltó, mert tavalyelőtt Tarlós István főpolgármester letiltott egy másik, Habony-közelinek tartott ügyvédi irodát a budapesti központi közbeszerzéses cégről. Kovács szerepét lapunknak azzal mentegette az ügyvédet a fővárosi dolgokba becsatornázó egykori mentora, a Tarlós István főpolgármestert régről ismerő Szentmiklósi Péter, hogy a férfi politikafüggetlen, közbeszerzéses ügyekben kiváló szakember.

Ezzel viszont kevéssé vágott egybe az, hogy Kovács - ismereteink szerint - több politikai sajtót érintő kérdésben is Habony Árpád oldalán tűnt fel. Amikor a múlt év végén kiderült, Habony érdekelt az Asia Frontier Ltd. nevű vállalatban, a tanácsadó-cégvezető megbízásából Kovács szignálta azt a Népszavához is eljuttatott közleményt, amelyben a hongkongi bejegyzésű vállalat tagadta, hogy köze lenne a letelepedésikötvény-bizniszhez. Emellett több sajtóhír utal arra, hogy az elsősorban közbeszerzési szaktanácsadóként dolgozó jogász nem egyszeri kitérőként foglalkozott Habony ügyeivel.

Most olyan cégiratokra bukkantunk, amelyek azt bizonyítják: Kovács belefolyt Habony köreinek céges dolgaiba is. A legkorábbi megbízást, amit találtunk, 2014 eleji: ekkor a Ridikül Magazin Kft. nevében eljáró Halkó Gabriella ügyvezető bízta meg Kovácsot a cégbírósági képviselettel. Az ügyvéd még abban az évben és tavaly is kapott egy hasonló megbízást a Ridikültől.

Halkót a nemhivatalos miniszterelnöki főtanácsadó régi fegyvertársának szokás tartani. A Magyar Narancs 2014-ben arról írt, hogy Habonyt akkoriban szinte mindennap látták az V. kerületi Szerb utca 9. alatti műemlék házban, ahol akkor Halkó is lakott. A hetilap akkor arra emlékeztetett: a sajtóban sokszor megjelent már, hogy Halkó Jáksó László volt élettársa, és kettejük üzleti kapcsolata máig él. A ma 46 éves Halkó vezeti a Jáksó tulajdonolta Marslakók Kft. utódcégét, a Mátrix Produkció Kft.-t. 2011-ben ez a cég gyártotta a köztévének 841 millió forintjába kerülő, viszont megbukott Marslakók sorozatot.

Habonyt és Halkót 2006-ban mutatta be egymásnak a férfi későbbi gyermekének édesanyja, a ma Orbán Viktor Facebook-oldalát kezelő Kaminsky Fanni. A családok később üzletelni is kezdtek: Habony testvére, Habony Mária cégét, a Brand Lab Tanácsadó Kft.-t Jáksó és Halkó közösen vette meg 2008-ban. Halkó sajtóhírek szerint hivatalosan ma a Habony szövetségesének tartott Andy Vajna érdekeltségében lévő TV2 gazdasági és stratégiai igazgatója.

A Ridikül Magazin Kft., aminek a képviseletével Halkó megbízta Kovács Loránd ügyvédet, a nemrég a miniszterelnöki főtanácsadóval kapcsolatba hozható szlovén pártközeli tévében tűnt fel résztulajdonosként, tavaly decemberi hírek szerint pedig a szegedi SZEOL SC labdarúgóklubba is bevásárolta magát.

Cégadatok szerint a Ridikül egyedüli tulajdonosa az Apropó Média Kft. A vállalkozás résztulajdonát 2016 elején vette át Halkótól a mai egyedüli tulajdonos-ügyvezető, az 53 éves Blázy András Péter. Az Apropót a cégbíróság előtt Kovács Loránd ügyvéd 2014-ben Halkó, 2016-ban pedig Blázy megbízásából képviselte változásbejegyzési eljárásokban.

Tavaly nyáron Halkó Gabriella a már említett Mátrix Produkció Kft. cégbírósági képviseletével bízta meg az ügyvédet.

Figyelemre érdemes részlet, hogy az általunk ismert, Habony-közelből érkező legkorábbi megbízás 2014. januári. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb ekkor már volt kapcsolat Habony körei és Kovács között. Ennek azért van jelentősége, mert – amint arról korábban írtunk – Kovács egy nemzetbiztonsági szempontból kényesnek tűnő belügyi közbeszerzésnél is felbukkant 2015-ben, és akkor még nem tudtuk biztosan, hogy az ügyvéd kapcsolata ennél korábbra datálódik-e.

Az érintett közbeszerzésben bűnözők, terroristák megfigyelésével kapcsolatos adatok tárolásához akartak különleges technológiai kémkedési technikák ellen is védett számítástechnikai eszközöket beszerezni. A belügy megkeresésünkre szűkszavúan válaszolt az ügyben, de úgy tűnik, a közbeszerzés eredetileg kiírt formájában a beszerzés dokumentációját – a Habony Árpád ügyvédjeként ismertté vált – Kovács Loránd irodájában tárolták volna, ugyanis a férfit, illetve ügyvédi irodáját jelölték meg kapcsolattartási pontként.

Ezt a közbeszerzési kiírást végül a határidő lejárta előtt egy nappal visszavonta a belügy. Az biztos, hogy nem az érdeklődés hiányában, a hirdetmény szerint a sztornóról ugyanis tájékoztatták a bejelentkező gazdasági szereplőket is. Később a beszerzést már hirdetmény nélkül írták ki nagyon hasonló tartalommal; az eredményről szóló értesítésben viszont már nem szerepelt a Habony-ügyvéd neve.

