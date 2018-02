Közös elnököt álmodik az albán kormányfő

Edi Rama albán miniszterelnök szoros politikai unió kialakítását szorgalmazta Albánia és Koszovó között. Felvetette annak lehetőségét, hogy egy napon a két országnak a "nemzeti egység jelképeként" egyetlen közös elnöke lesz. A koszovói függetlenség kikiáltásának 10. évfordulója alkalmából a pristinai parlamentben felszólaló albán kormányfő megemlítette a közös kül- és biztonságpolitika, a vámunió, illetve az egységes oktatási rendszer létrehozásának a gondolatát is. Rama szerint Albániának és Koszovónak közös külképviseletekkel kell rendelkezniük. Utalt arra, hogy már most is több konzulátust közösen működtetnek. Az albán kormányfő elképzelése szerint úgynevezett „közös gazdasági teret” is alkothatna a két ország.