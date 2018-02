Külföldön is imádják a Pokoli aranykort

Nagy-Britanniába is eljutott a Szőnyei Tamás újságíró és Bp. Szabó György képzőművész-zenész gyűjteményéből készült Pokoli aranykor című kötet híre – szúrta ki a Recorder.hu. A grandiózus kiadványról korábban lapunkban is többször írtunk: év végi összesítésünkben is kiemeltük például, hogy nagyon ritkán jelenik meg ilyen igényes és egyben hasznos könyv Magyarországon.

A nyolcvanas évek new wave-koncertplakátjairól szóló könyv híre most egészen a brit The Wire magazinig jutott, ahol hosszan dicsérik. Nem csoda: a mintegy 600 plakátos gyűjtemény és rengeteg fotó megjelenítése mellett a kötetben visszaemlékezéseket olvashatunk a kor undergroundjának emblematikus alakjaitól, zenészektől, képzőművészektől, íróktól – az is átfogó képet kap a korszakról, akinek eddig nem volt különösebb kapcsolódási pontja hozzá. A Pokoli aranykor nem csupán nekünk, magyaroknak fontos és hiánypótló kordokumentum, de külföldön is haszonnal forgathatja az, aki megérteni vágyik a nyolcvanas évek speciális kelet-európai kultúrtörténeti eseményeit. Még az is garantáltan lenyűgözve lapozgatja majd a könyvet, aki egy mukkot sem beszél magyarul.

Infó: Pokoli aranykor - New wave koncertplakátok a '80-as évekből Bp. Szabó György és Szőnyei Tamás gyűjteményeiből

Kiadja: Kieselbach Galéria, 2017

Csepelyi Adrienn