Kancellári hátszéllel futott körbe az országban az Elios

Újabb jele van annak, hogy Orbán Viktor uniós pályázati csalással hírbe hozott „olafos” vejének, Tiborcz Istvánnak keze alá dolgoztak az állami hivatalok – derül ki a 24.hu cikkéből. A portál megtudta, hogy az uniós pályázatokat kezelő Lázár János vezette Miniszterelnökség a magyar adófizetők pénzéből 881 millió forinttal finanszírozta azokat a közvilágítási pályázatokat, amelyeket az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szerint szervezett csalás keretében nyert meg Orbán vejének érdekeltsége. Az OLAF szerint 35 önkormányzatot érintett az Elios-csalássorozat mintegy 13 milliárd forint értékben. Nemcsak a tenderek elnyerésének folyamata volt csalárd, később a közvilágítást is jelentősen túlárazva adta a városoknak a miniszterelnöki vőhöz kötődő vállalkozás. Az önkormányzatok felénél az unió a közvilágítás megújításának nem a teljes összegét, csak 85 százalékát vagy felét támogatta. Ezeknek az önkormányzatoknak fizette ki a miniszterelnökség a pályázati önrészt, így ezek a forrásszegény önkormányzatok is pályázhattak és új közvilágítást rendelhettek Tiborcz István érdekeltségétől. Ami különösen feltűnő, hogy a Lázár vezette kancellária előzékenyen már akkor átvállalta az önrész kifizetését, amikor az Elios még bele sem kezdett a munkába, azaz előre be akarták biztosítani, hogy az önkormányzat végül mindenképpen fizetni tudjon az Orbán-vőhöz köthető cégnek, illetve hogy a települések biztosan belemenjenek az ügyletbe.

Ugyancsak állami segédlettel elkövetett csalás gyanúja sejlik fel az Orbán felcsúti oligarchája, Mészáros Lőrinc azonos nevű fiához kötődő vadásztársaság ügyében, amelyet a hvg.hu tárt fel. Tavalyelőtt nyáron az ifjabb Mészáros által elnökölt Hidashát-Bélmegyer vadásztársaság úgy szerezte meg egy terület vadászati jogát a több évtizede ott vadászó helyi gazdák alkotta vadásztársaság elől, hogy később kiderült: az erről döntő közgyűlésen a Mészárosék mellett szavazó meghatalmazottak szabálytalanságok zömét követték el. A hírportálnak a helyi gazdák elmondták: Mészárosék előbb a vadászterületük közepén lévő kastélyt szerezték meg, majd a furcsaságokkal teli közgyűlés után kiszorították a helyi gazdákat saját földjeikről, akik attól kezdve tétlenül nézhették, ahogy a felcsúti oligarcha és kompániája helikopterrel járt a földjeikre vadászni. Végül három helyi vadász a Békés megyei Járásbírósághoz fordult, amely elsőfokú határozatában kimondta, hogy törvénysértés áldozatai lettek a bélmegyeri vadászok.

