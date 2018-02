Késő esti Bridge-parti

A labdarúgó Bajnokok Ligájában a spanyol sztárklubok - Barcelona, Real Madrid - ellenfeleinek gyakran az egyoldalú bírói tévedésekkel is meg kell küzdeniük.

„Csak tökéletes játékkal múlhatjuk felül a Barcelonát” – mondta Antonio Conte, a Chelsea olasz edzője a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti londoni slágermérkőzése előtt, és annál is inkább igaza van, mint azt elsőre gondolnánk. A múlt heti Real Madrid–PSG nyolcaddöntő megint rávilágított arra, hogy a La Liga két óriásának fellépése esetén a kondíciók nem feltétlenül egyformák; emlékezzünk csak arra, az előző évadban miként jutott tovább a Barcelona a PSG és a Real Madrid a Bayern München ellen.

A katalóniai mérkőzés – egyoldalú – játékvezetői melléfogásait fölösleges részletesen számba venni, a lényeg ugyanis az, hogy a 6-1-es vörös-kék diadallal zárult visszavágó hajrájában a honfi- és válogatott társa, Marquinhos után rúgó Neymar már nem lehetett volna a pályán, amikor lőtt két gólt és adott egy gólpasszt. A madridi találkozón pedig úgy nyert 4-2-re a királyi gárda, hogy Vidalt, a Bayern chilei légiósát – 1-2-nél – konkrétan a semmiért állította ki Kassai Viktor, aki Cristiano Ronaldo két lesgólját is megadta. Nagyjából akképpen járt el, mint a török-német Deniz Aytekin a „Barca” és a PSG felejthetetlen rendez-vous-ján...

Az itáliai Rocchi nem ment ennyire messzire, de meg lehet érteni a párizsiak azóta is hallható morgását, hiszen az előző héten úgy nyert 3-1-re a Real Madrid, hogy – egyebek közt – 1-1-nél Mbappé harminc méternyire a kaputól, középen vehette át a labdát, lesről szó sem lehetett, a francia csatárt mégis megállították a láthatatlan off-side miatt. S másfél perccel később Areola kapus váratlanul Cristiano Ronaldo térdére ütötte a labdát, ahonnan az a hálóba pattant (2-1). Más kérdés, hogy Unai Emery edző legalább annyit ártott a PSG-nek, mint Gianluca Rocchi sporttárs, hiszen a tréner a második félidő közepén lehívta Cavanit, és becserélte Meunier-t. Ezzel nullára redukálta csapata centermennyiségét, viszont megduplázta jobb-bekkjeinek számát – bár Daniel Alvest előre vezényelte –, majd a második és harmadik gólt egyaránt bal oldali akció végén kapta a párizsi együttes. Hogy miért van szüksége bármely tizenegynek két jobbhátvédre, az legalább olyan rejtélyes, mint az: vajon mit látott az olasz sípos Mbappé kifogástalan kiugrásakor?

Ma a Stamford Bridge-en a török Cüneyt Cakir fúj, és ez biztatást ad a Chelsea-nek, mert hat esztendeje, a BL-elődöntő visszavágóján ugyanez a dirigens vezényelt, és a brit együttes kiejtette a Nou Camp akkor is érinthetetlennek hitt bálványait (2-2). Igaz, Terryt már az első félidőben kiállította a „kádi”... A világ egyébként sokszínű, hiszen a londoni együttes ma felvonultatja a barcelonai Fabregast – aki 2012-ben még Xavi, Busquets, Iniesta világ- és Európa-bajnok társaként futballozott a Chelsea ellen (is) a középpályán –, beveti továbbá a madridi Moratát. Már túl azon, hogy két másik spanyolt is szerepeltet: pályára küldi a riporterek kedvencei közé tartozó, egykönnyen kimondható nevű Azpilicuetát, valamint Marcos Alonsót. Ha igaz. Mert Conte arról is beszélt: „Minden nagy mérkőzés előtt tele vagyok kétséggel. A legnagyobb dilemma ezúttal is az, melyik a leginkább ésszerű összeállítás. De mindig időben meghozom a döntést, és bízom abban, hogy valóban a legjobb tizenegy kezdi a meccset.”

Az esélyek persze korántsem azonosak. Noha a két csapat egymás elleni kupamérlege teljességgel kiegyensúlyozott – egyaránt öt győzelem, döntetlen és vereség –, ráadásul a vetélytársak legutóbbi hét találkozása alkalmával nyeretlen maradt a Barcelona, a Chelsea úgy áll az angol labdarúgó-bajnokság negyedik helyén, hogy tizenkilenc pont hátrányban van a listavezető Manchester Cityvel szemben. Riválisa viszont úgy vezeti a La Ligát – nem mellesleg: veretlenül –, hogy tizenhét pontot ver az egy mérkőzéssel kevesebbet maga mögött tudó negyedik helyezettre. A Real Madridra.

A katalánok ellágyulva emlegetik: bármi lesz ma az eredmény, a Barcelona–Madrid párost e vonatkozásban még kimondani is szép.

BL-program:

Nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Kedd:

Chelsea-FC Barcelona (TV: M4 Sport)

Bayern München-Besiktas (TV: Sport 1)

Szerda:

Sevilla-Manchester United (TV: M4 Sport)

Sahtar Doneck-AS Roma (TV: Sport1)

Valamennyi találkozó 20:45-kor kezdődik.

Hegyi Iván írása a Népszavának