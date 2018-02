Reménykeltő lengyel túra

Elégedett lehet Jarmo Tolvanen, a magyar jégkorong-válogatott finn szövetségi kapitánya, hiszen a novemberi, budapesti felkészülési tornához képest láthatóan előrelépett csapata, legalábbis a hétvégi, katowicei EIHC-tornán eredményességben sikerült felülmúlni a három hónappal ezelőtti produktumot. A négycsapatos vetélkedést a magyar csapat két győzelemmel és egy vereséggel zárta, s így a második helyen végzett – a budapestinél erősebb mezőnyben.

A nyitónapon a hokivilág második vonalának számító divízió-1/A-csoport favoritja, a kazah válogatott ugyan – egyelőre - láthatóan nagyobb játékerőt képviselt, ami nem is csoda, hiszen kevés kivétellel az észak-amerikai NHL utáni legerősebb bajnokságban, az orosz KHL-ben játszanak legjobbjai hétről-hétre, míg a magyar csapatból ezúttal is több alapember hiányzott – sérülés, klubcsapatbéli elfoglaltság – miatt. Az 5-2-es vereség azonban annyiban túlzó, hogy a játékvezetők meglehetősen könnyedén adtak emberelőnyöket az ellenfélnek, ráadásul az utolsó találatot üres kapuba ütötték a kazahok. Akiknek, mint utóbb kiderült, a magyar csapat ütötte a legtöbb gólt, s könnyedén meg is nyerték tornát.

Mögöttük a magyar együttes végzett a második helyen, köszönhetően a következő mérkőzések remek utolsó harmadainak: az A-csoportból éppen kiesett olaszok ellen 3-0-ra, a szintén divízióbéli lengyelekkel szemben 2-0-ra hozta a mérkőzés záró húsz percét a csapat, s előbbiek ellen így végül fölényesen győzött, míg a házigazdák elleni meccset nagy csatában fordította meg, s vágott vissza egyben a novemberi, budapesti zakóért. A magyar válogatott legjobbja a hétvégén a tavalyi doppingeltiltása után a keretbe visszatérő Sofron István lett, az osztrák Villach csatára mindhárom mérkőzésen betalált, ami legalábbis reményteli az áprilisi, hazai rendezésű világbajnokság tükrében – a tavalyi vb-n ugyanis leginkább a megfelelő csatárteljesítmény hiányzott. Persze a következő két hónapban még van – és kell is – hová fejlődni – például az emberelőnyös, illetve -hátrányos játékban -, de a novemberi szintről egyértelműen sikerült előrelépni.

Vas András