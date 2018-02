Bajkai, a kormányfő ügyvédje - Egy cég, két megbízás

Kétszeresen is jól jár a főváros közbeszerzési cégének versenyeztetés nélkül elkölthető keretével a kormányfő ügyvédje, a Fidesz képviselőjelöltje.

Az Orbán Viktort és lányát, Ráhelt személyiségi jogi perekben védő ügyvéd, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje, Bajkai István cége is kap megbízást versenyeztetés nélkül a Fővárosi Közbeszerzési és Lebonyolító (FKL) Kft.-től – erősítette meg lapunk korábbi információját a cég, miután közérdekű adatigényléssel fordultunk hozzájuk. A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő társaság közlése alapján ráadásul nem is egy, hanem két cég révén húz hasznot versenyeztetés elkerülésével a fideszes politikus.

A közelmúltban írtunk arról, hogy – a tojás- és tejosztással is kampányoló – Bajkai István cége, az Aponius Consulting Kft. az FKL egyik alvállalkozója. Egy olyan 64 milliós keretből fizették 2017-ben a szaktanácsait, amelyre nem kell közbeszerzést kiírni. Ezt a keretet egyébként alaposan ki is használták az FKL-nél – olvasható ki abból a lapunk birtokába került összefoglalóból, amely a cég vezetői számára készült. Ebből kiderül, hogy a versenyeztetés nélkül kiosztható összeget gondosan nyilvántartották, hogy ne maradjon benn pénz. A tájékoztató arra is felkészíti a vezetőket, hogy mire hivatkozva kérhetik alvállalkozók bevonását. Noha az FKL-nek a feladatokat saját szakembereivel kellene megoldania, kérhet külső segítséget, ha „a feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege miatt más módon teljesíthető.” Mindez már csak azért is figyelemre méltó, mert a céget épp azzal a céllal hozta létre 2016-ban a főváros, hogy költséghatékonyan, a verseny tisztaságára figyelve, átláthatóan intézze cégei 100 millió forint alatti közbeszerzéseit. Ehhez képest a költséghatékonyságot és az átláthatóságot kevéssé segíti elő az, ha belső emberek helyett külsős vállalkozókkal dolgoztatnak.

Közérdekű adatigénylésünkre az FKL közölte: a 64 milliós keretből Bajkai Aponius Consultingja mellett a Csendes Consulting Kft. és a Cordict Kft. összesen 19 millió 700 ezer forint értékben kapott megbízást. A cégek 20-25 ezer forintos óradíjjal dolgoztak, szolgálataikat az M3 metró felújításával kapcsolatos közbeszerzések támogatására vették igénybe. Amikor azonban konkrétan az M3 metró felújításának közbeszerzéseivel megbízott alvállalkozóikra kérdeztünk, ennél magasabb megbízási díjról kaptunk tájékoztatást. Az FKL közlése szerint e tárgyban 28 millió 650 ezer forint értékben vettek igénybe külsős tanácsokat a Aponius Consultingtól, a Cordict Kft.-től és az SBGK ügyvédi irodától. Ez pedig azt jelenti, hogy Bajkai nem csupán egy, hanem két vállalkozása révén is megbízáshoz jutott a főváros közbeszerzési cégétől, ugyanis az SBGK ügyvédi irodában is van részesedése. 2016-os jövedelem bevallása szerint 20 százaléknyi, ami abban az évben 150 millió forint osztalékot hozott a konyhájára.

Azt közérdekű adatigénylésünk ellenére sem sikerült megtudnunk, hogy a kérdéseinkben megnevezett alvállalkozókon kívül kiket, összesen hány forintért foglalkoztattak 2017-ben, cégenként mekkora megbízási díjban részesültek. Ezeket az információkat Torma Szilvia az FKL ügyvezető igazgatója üzleti titokra hivatkozva nem árulta el. Nem kaptunk választ arra sem, hogy pontosan milyen feladatokat végeztek alvállalkozóik és mi alapján választották ki őket.

Az Aponius Consulting alkalmazása azért érdekes, mert ez a vállalkozás idén májusban még csak egy éves lesz, tehát meglehetősen fiatal szereplője a közbeszerzési tanácsadói piacnak. Ettől függetlenül több megbízást is kapott 2017-ben és nem csak a fővárostól. Legtöbb közpénzes megrendeléshez az Országos Bírói Hivatalnál jutott, amely az iratok elektronikus kezelésével, archiválásával, keresésével kapcsolatos öt közbeszerzés lebonyolítását Bajkai cégére bízta. A Budavári Ingatlanfejlesztő Kft. pedig a Magyar Nemzeti Levéltár Budai Várból való kiköltöztetési tenderének gondozását adta ki Bajkai cégének.

A fővárosi megbízások díja persze aprópénz ahhoz képest, amit Bajkai az SBGK ügyvédi iroda kormányzati pályázatainak révén kap. A főképpen közbeszerzésekkel és nemzetközi joggal foglalkozó SBGK négy konzorcium tagjaként 13,5 milliárd forintos megbízáshoz jutott az elmúlt években a Miniszterelnökségtől.

Zsidai Péter