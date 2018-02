Karácsony segített - Ajánlásokat gyűjtenek a jelöltek

A Változás Szövetségének jelöltjét segítette tegnap Karácsony Gergely Bicskén az első támogató aláírások megszerzésében.

Szimbolikus helyszínen kampányolt hétfőn Karácsony Gergely. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek tegnap kezdhették el gyűjteni az ajánlásokat, az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje Orbán Viktor szűkebb hazájában, Bicskén mutatta be a Változás Szövetségének jelöltjét, Szilágyi Lászlót. (Az MSZP-Párbeszéd megállapodás értelmében a körzetben a Párbeszéd jelölhetett.) A Fejér megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerület az egyik legfontosabb Orbán Viktor miniszterelnöknek, ide tartozik Alcsútdoboz és Felcsút is, sőt, a Csabdin, Tiborcz István bejelentett lakcímén élők is itt szavazhatnak.

Van olyan körzet, ahol 800, de van olyan is, ahol csak 70 ajánlóívet kértek ki a jelöltek a választási szervektől. Ezeken lehet két héten át gyűjteni a jelöltté váláshoz szükséges aláírásokat. A versenybe már az első napon 68 jelölő szervezet szállt be, nagy lesz tehát a tolongás a szignókért. Ugyanakkor a Nemzeti Választási Bizottság 96 pártot és 13 nemzetiségi önkormányzatot vett nyilvántartásba az országgyűlési választásra, vagyis 28 párt úgy jelentkezett a megméretésre, hogy az ajánlóíveket – legalábbis egyelőre – fel sem vette.

A legtöbb: 800 ajánlóívet információink szerint a baranyai 4-es választókerületben kérték ki a Jobbik jelöltje érdekében, de ugyancsak 800 ívet vettek fel a budapesti 12-es választókerületben is, ahol a DK-s Hajdu László indul, akit az MSZP-Párbeszéd is támogat. Így ők elvben 6400 ajánlást tudnak gyűjteni, ami több mint 12-szerese a szükséges mennyiségnek. Úgy tudjuk, a legkevesebb ajánlást a Csongrád megyei 3-as választókerületben a Mi Nők Párt képviseletében kérték ki: 70 ívet. Ezeken 560 ajánlást lehet gyűjteni, ami épphogy felette van a szükséges 500 aláírásnak. A választáson indulni szándékozó jelölteknek március 5-ig kell megszerezniük ezt a mennyiséget. A körzetben lakók támogatását igazoló aláírásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatók. A lapokon fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját, anyja nevét és lakcímét, és alá is kell írni a papírt. Az ajánlásokat a választókerületi választási irodák ellenőrzik: ívenként tízezer forint bírságot szabnak ki az elveszett, vagy vissza nem vitt iratokért. Az országban elsőként – legalábbis az MSZP Zugló Facebook csoport közlése szerint - Tóth Csaba országgyűlési képviselő gyűjtötte össze a 2018-as országgyűlési választáson való részvételhez szükséges aláírások többszörösét.

Nemcsak az ajánlások pörögnek: a külképviseleti névjegyzékbe már 8600-an jelentkeztek. A legtöbben, 1387-en Londonban szavaznának, Münchenben 552-en, Stuttgartban pedig 480-an. A külképviseleti névjegyzékbe március 31-ig lehet jelentkezni.

Jelenleg 346 839 magyarországi lakcímmel nem rendelkező, határon túli választópolgár szerepel a névjegyzékben, ők levélben szavazhatnak április 8-án. Azok, akik szavazni szeretnének az országgyűlési választáson, de még nem regisztráltak, március 24-éig tehetik ezt meg. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki az utolsó napokon regisztrál, az nem biztos, hogy időben vissza tudja küldeni levélszavazatát.

Az NVI elnöke elmondta, hogy már 6655-en jelezték, hogy a szavazás napján nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben kívánnak voksolni. Az átjelentkezés határideje április 6-a, 16 óra. Négy évvel ezelőtt több mint 120 ezren jelentkeztek át másik körzetbe.

Közmunkásokkal gyűjtet a Fidesz A Szolnokhoz közeli Csataszögön közmunkások gyűjtik az aláírást a fideszes jelöltnek, Kállai Máriának. A hvg.hu megkereste a falu polgármesterét, Oravecz Zsuzsannát, aki elismerte: valóban megkért egy hölgyet ebédidőben, hogy gyűjtsön aláírást, aki "önkéntes alapon, szívességből" vállalta ezt.







Zoltai Ákos