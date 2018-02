Huszonöt év után újra Brassai-kiállítás Spanyolországban

Brassai (1899-1984) alkotásaiból nyílik vándorkiállítás kedden Barcelonában; a világhírű magyar származású fotóművész műveit utoljára 25 évvel ezelőtt lehetett látni spanyolországi tárlaton.

A több mint 200 darabból álló kiállítási anyagot Peter Galassi, a New York-i Modern Művészetek Múzeumának (MoMA) egykori főkurátora állította össze tizenkét témakörbe rendezve, úgy, hogy átfogó képet adjon a Halász Gyula néven az erdélyi Brassóban született alkotó munkáságáról, és meghatározó alkotásokat is bemutasson életművéből.

Láthatók lesznek például felvételek az ikonikus Éjszakai Párizs-sorozatból, a francia Minotaure magazin számára készített művészportréi, vagy a Harper's Bazaar megbízásából Franciaországban, Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Államokban és Brazíliában készült utcaképei.

A Mapfre alapítvány barcelonai kiállítótermében május 13-ig megtekinthető műveket a világ számos jelentős múzeumából gyűjtötték össze, érkeztek képek például a New York-i Metropolitan Múzeumból és a párizsi Pompidou Központból is.

A tárlatot Barcelona után Madridban mutatják be május 31. és szeptember 2. között, majd tovább viszik San Franciscóba, ahol novembertől jövő év februárjáig a modern művészetek múzeumában lesz látható.