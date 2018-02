Napelemprogram lóhalálában

Az Orbán-kabinet sürgősséggel veri keresztül a parlamenten a földműves-napelemtelepek ingyenes bekötési szabályát.

A – zömmel külföldi tulajdonú – hazai áramhálózat-üzemeltetők üdvözlik azt a rendelkezést, hogy a termőföldeken tervezett napelemtelepeket három kilométerig ingyenesen kell hálózatba kötniük – értesültünk az érintett társaságok környezetéből. Egy ilyen bekötés átlag néhány millió forint, ami a kormány által megálmodott háromezer, termőföldre telepítendő napelemtelep esetén összesen közel tízmilliárd forinttal terhelné a társaságok pénztárcáját. Ezt a – eloszlatva észrevehetetlen - összeget elvben be kellene építeni az áramárba. Ám erre nem lesz szükség: a kormány tavaly év végén ugyanis eme beruházások fedezete gyanánt nyolcmilliárdot elkülönített az állami költségvetésből. Mindemellett egy-egy ilyen fejlesztés a hálózathasználat után a napelemfarm részéről fizetendő díj miatt anyagilag is megéri a szolgáltatóknak. De legalábbis sokkal inkább, mint a – jóval szerényebb forgalommal kecsegtető - új lakossági igények ingyenes bekötése, amelynek hosszát a kabinet tavaly megkétszerezte. Az érintett áramhálózatok közül lapunk megkeresésére az E.ON megüzente, hogy nem kíván nyilatkozni, a többiek nem reagáltak.

Az Orbán-kormány szombaton olyan sürgősséggel nyújtotta be a csütörtökön bejelentett jogszabálymódosítást, mintha hamarosan legalábbis az ég elsötétülésétől kéne tartani. Láthatólag még a választások előtt keresztülvernék a - senki által nem ellenzett - módosítást: ennek érdekében tegnap a parlament elfogadta a kivételes, gyorsított eljárást, így ma már megejtik a végszavazást is. A módosítás szövegének lényege megegyezik a bejelentéssel.

Továbbra se világos ugyanakkor, hogy a kabinet eme – a felmerülő költségeket lényegében az adófizetőkre terhelő – intézkedésen túl milyen egyéb módokon ösztönözné a földművesek napelemtelepítését. Lázár János korábban kamatmentes hitelt említett, de a most benyújtott szabály erre nem utal.

A pénteken bejelentett, hasonló kormányzati „közműkönnyítések” kapcsán egy szakértőnk komoly fenntartásait osztotta meg lapunkkal. Felhívta a figyelmet, hogy az „elosztótársaság” közreműködésétől valójában csak egyszerűsített csere esetén tekintenek el. Szerinte az, hogy ebben az esetben nem a cégre, hanem a tervezőre hárul a felelősség, nem jelent érdemi könnyítést. Valótlannak tartja azt az állítást, hogy a gázcégek eddig „packáztak” volna az ügyféllel, mivel a készülékcserét eddig is a szerelő jelentette be. Nem egyértelmű a gázkészülékcsere egyszerűsítése, mivel a szabványoktól ennek során se térhetnek el. Az se világos, hogy a gázszerelő, illetve – vezetékcsere esetén – a tervező a megrendelő felé saját munkájának minőségét igazolja-e.

Február 1-től egyáltalán nem szükséges az elosztó közreműködése a készülékcserék folyamatában – közölte pénteken az MTI tudósítása szerint Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára. Ha a cserével együtt a gázvezetéket is át kell alakítani, ezentúl a tervező ellenőrzi és igazolja, hogy a terveknek megfelelően kivitelezték-e a munkát. A korábbi gyakorlat szerint gázvezeték-felújítás esetén az elosztó engedélye nélkül nem lehetett használni a készüléket, de senkinek sincs szüksége arra, hogy "packázzanak vele a lassú elosztók”. Fenntartották az egyszerűsített gázkészülékcsere intézményét akkor, ha a korábbival azonos műszaki tulajdonságú berendezést üzemelnek be és az átalakítás nem jár a vezeték megbontásával. Ilyenkor tervezés sem szükséges, a gázszerelő igazolja a munka szabályszerűségét – fejtette ki. Amennyiben a gázvezetéket is cserélni kell vagy át kell alakítani, az eddigieknek megfelelően tervezőmérnök bevonása szükséges. A kivitelezés után ő ellenőrzi és igazolja, hogy a terveknek megfelelő lett-e a munka - ismertette az új szabályozás elemeit a helyettes államtitkár. Az intézkedés minden fogyasztóra és gázberendezésre vonatkozik, így tűzhelyekre, vízmelegítőkre vagy cirkókra is. Szerinte így mostantól hónapok helyett napokra tehető a csere és az átalakítás időigénye.

Marnitz István