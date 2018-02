A kutyáit is lefoglalták a hevesi szarvasgombatolvajoknak

Öt személlyel szemben emelt vádat a Füzesabonyi Járási Ügyészség, akik jogtalanul gyűjtötték más erdejében a ritka és értékes szarvasgombát, írja honlapján az Ügyészség.

Egyiküknek engedélye is volt szarvasgombagyűjtésre ott, ahová tavaly nyáron a három férfi és két nő először ment gombászni. A vádlottak magukkal vittek három, szarvasgomba keresésére kiképzett kutyát: két labradort és egy vizslát. Mikor lakóhelyükre indultak volna vissza, egyikük felvetette, hogy nézzenek szét a közelben lévő, Heves megyei település környékén is, mert úgy hallotta, hogy ott is terem szarvasgomba.

Szétnéztek, de nem kellett volna: az erdőterületen kizárólag a sértettnek volt engedélye szarvasgombát gyűjteni. A terület birtokosa ezen jogosultságának zavartalan gyakorlását fákra szerelt vadkamerákkal biztosította. A kamerák riasztották a sértettet, a sértett pedig a rendőrséget. A kiérkező járőr akkor érte tetten az elkövetőket, mikor azok csavarhúzókkal éppen egy gombát ástak ki a földből. Az eltulajdonított dolgokat, valamint az azok elvételéhez használt eszközöket – beleértve a kutyákat is – a nyomozó hatóság a helyszínen lefoglalta.

A Füzesabonyi Járási Ügyészség két rendbeli, kisebb értékre elkövetett lopás vétségével vádolja az öt elkövetőt, akik közül három személlyel szemben jóvátételi munka előírására, egyikükkel szemben pénzbüntetésre, ötödik társuk esetében pedig – a pénzbüntetésen túl – felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratában. Az ügyészség indítványozta azt is, hogy a bíróság valamennyi, a vádlottaktól a helyszínen lefoglalt és a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható dolgot kobozza el, továbbá – részleges vagyonelkobzás mellet – kötelezze az elkövetőket több mint háromszázezer forint bűnügyi költség megfizetésére.