Se Fradi, se Videoton: a kupában kezdődik a futballtavasz

Kedden és szerdán nyolc párharccal, azaz a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőinek első összecsapásaival kezdődik meg a 2018-as tétmérkőzések sora Magyarországon.

A hópelyhek senkit ne tévesszenek meg, mától „hivatalosan” is tavasz van - legalábbis a magyar labdarúgásban.

Noha az időjárás éppen hétfőről keddre váltott ismét téliesre, a kupában még az OTP Bank Liga hétvégi rajtja előtt kezdetét veszi a tavaszi idény. Az a szakasz, amelynek a versenyben maradók közül többen is nagy reményekkel vágnak neki: jó esélyről, vissza nem térő lehetőségről beszéltek Újpesttől Kispestig a felkészülés során, a kupasorozat korábbi szakaszában ugyanis kiesett a legutóbbi három kiírás győztese, a Ferencváros, a végső sikerre is esélyesnek tartott Videoton és az egyik tavalyi finalista, a Vasas is.

A legjobb 16 között több alacsonyabb osztályú gárda is képviselteti magát: két olyan meccset is rendeznek, amelyben egy másodosztályú csapat játszik megyei ellenféllel (kedden a Nagykanizsa–Békéscsaba, szerdán az MTK Budapest–Sényő lesz ilyen, az NB II-t a csabaiak és a fővárosiak képviselik), miközben „tisztán” élvonalbeli összecsapás csak egy, az Újpest és a Paks keddi, Megyeri úti találkozója lesz.

A továbbjutás két mérkőzés alapján dől el, a visszavágókat egy hét múlva rendezik.

A nyolcaddöntők első mérkőzései Kedd Nagykanizsa (megyei I.)–Békéscsaba (NB II) 14.00 ZTE (NB II)–Puskás Akadémia FC 16.00 Debrecen–Dorogi (NB II) 17.00 DVTK–Vác FC (NB II) 18.00 Újpest–Paks 18.00 (tv: M4 Sport) Szerda ETO FC Győr (NB II)–Balmazújváros 16.00 MTK Budapest (NB II)–Sényő (megyei I.) 17.00 BFC Siófok (NB II)–Budapest Honvéd 18.00 (tv: M4 Sport)

H. Sz.