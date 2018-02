"Orbán réme" - Egyre keményebb hangot üt meg a külföldi sajtó

A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív német lap kommentárban és egy összeállításban foglalkozott Magyarországgal keddi számában - informál az MTI.

Az Orbán réme című kommentárban a szerző, Reinhard Veser kiemeli, hogy 2015-ben, a menekültválság kezdetén még fel lehetett fedezni egy "racionális magot" Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek a migrációról, a társadalmak befogadóképességéről és az EU külső határának biztosításáról szóló kijelentéseiben, és lehetett róla tárgyilagos vitát folytatni. Ennek azonban vége - teszi hozzá - az az eljárás, ahogyan a miniszterelnök azóta eszközként felhasználja ezt témát, megerősítésként hat mindazok számára, akik mindig is minden rosszat el tudtak képzelni róla - írja a FAZ szerzője, hangsúlyozva, hogy nem lehet vitát folytatni az olyan összeesküvés-elméletekről, mint a "Soros terv", amely nemcsak groteszk, hanem a hangsúlyos antiszemita utalásaival teljességgel elfogadhatatlan.

Orbán Viktor ezzel a "rémmel" indokol a civil szervezetek ellen egy törvényt, amely Magyarországot a Vlagyimir Putyin Oroszországában uralkodó állapotok felé tereli. Orbán Viktor ezzel "elhagyja a demokrácia útját - szögezi le a kommentár.

A lap A taktikai manőverek bajnoka címmel összeállítást is közöl, amelyben a szerző kiemeli, hogy Orbán Viktor a szabadság és a demokrácia védelmezőjeként ünnepeltette magát a Kereszténydemokrata Internacionálé budapesti tanácskozásán, azért is, hogy elterelje a figyelmet gondjairól. A "Stop Soros" törvényjavaslat-csomaggal kapcsolatban kifejti: vannak arra utaló jelek, hogy a tervezetek szigorítása ahhoz vezet, vagy akár azt szolgálja, hogy a kétharmados támogatást igénylő csomag ellenzéki támogatás hiányában egyelőre elbukjon a törvényhozásban. Nem kell nagy fantázia annak kitalálásához, hogy ebben az esetben mi lehet a kormányzati kommunikáció iránya: a Jobbikot "Soros ügynökeként és a tömeges migráció támogatójaként" állítják majd be - írta a szerző, megjegyezve, hogy az ilyen önös érdekű taktikai manőverekben senki sem tudja egykönnyen felülmúlni a magyar kormányfőt.

(Vagy tán ilyen áron nem is akarja - a szerk.)

A migráció mint fő kampánytéma ügyével kapcsolatban az elemző egyebek mellett hozzáteszi, hogy Orbán Viktor táborában "mantraszerűen" emlegetik: nem fordulhat elő többé a 2002-es eset, amikor a Fidesz a miniszterelnök népszerűsége és a jó gazdasági helyzet ellenére elveszítette a választást. Most is van a levegőben egy téma, amely szorult helyzetbe hozhatja Orbán Viktort, méghozzá a korrupciós vádak témája, amely korábban a Fidesz népszerűségének csökkenéséhez vezetett. Erre rendszeresen kampányokkal, törvényekkel, éles hangvételű politizálással reagáltak, valamint 2015-ben megtalálták a "nyerő témát", a migrációt - írta a Stephan Löwenstein, kiemelve, hogy ezúttal a kormányfő környezetét is elérték a vádak.