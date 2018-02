Acélos tervek a Dunaferr-nél

Az ISD Dunaferr Zrt. - mindkét kohójának felújítását követően szívesen részt vállalna a paksi atomerőmű reaktorainak bővítésekor szükséges acélhengerek gyártásában. Bizakodásukat az is táplálhatja, hogy a 6000 főt foglalkoztató kohászati kombinát tulajdonosai oroszok. A technológiai hátteret a dunaújvárosi cég korszerűsödő hengerműve adhatja. Ugyancsak jelentős piacbővülést remélnek attól, hogy meghatározó szereplőivé válnának a hazai autógyárak karosszériáihoz szükséges acéllemezek szállításába is - erről Evgeny Tankhilevich beszélt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tegnap tartott sajtótájékoztaton. A cégvezető örömmel jelentette be, hogy a hosszú évek után, amikor túlélési stratégiát voltak kénytelenek folytatni, 2017-ben végre nyereségesek lettek. Ennek némileg ellentmond, hogy a hvg.hu tegnap "meglehetősen ingatagnak" minősítette a dunaújvárosi cég helyzetét.

Emlékezetes, hogy idén januárban az átlátszó.hu még arról írt, hogy fél éves késéssel tette közzé a Dunaferr központi cége a 2016-os mérlegét. A könyvvizsgálónak, az Ernst&Young-nak is voltak a céggel kapcsolatban fenntartásai az internetes portál szerint. Arra is emlékeztetnek, hogy Szulejman Kerimov dagesztáni orosz üzletembert, akit sokan a Dunaferr egyik tulajdonosának véltek, amit egyébként soha nem erősítettek meg és nem is cáfoltak, tavaly decemberben letartóztatták Nizzában, mert a francia Riviérán lévő ingatlanjaival kapcsolatos adócsalással és pénzmosással gyanúsítják a francia hatóságok.

Amennyiben nyereséges volt 2017-ben a cég - amit Sevcsik Mónika HR-igazgató a Népszava érdeklődésére megerősített - akkor ez valóban kiemelkedő eredmény.

A 2016-os mérlegben még azt olvashattuk, hogy 33 milliárd forintról 14,5 milliárdra csökkent a veszteségük, úgy hogy a saját tőke mínusz 43,6 milliárd forintot tett ki, a kötelezettségállomány pedig 264 milliárd forintos volt.

A tájékoztatón résztvevő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter utalt arra, hogy az európai acéltermelés komoly kihívásokkal küzd, az Európai Unió 170 millió tonna éves termelésével a második legjelentősebb szereplője a globális acéliparnak Kína után. Megjegyezte, Kínában 350 millió tonna kihasználatlan termelési kapacitás van, ami jóval több, mint az EU egész éves acéligénye. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország támogatja az Európai Unió törekvéseit az európai acélipar megvédésére, az ország elsőként csatlakozott ahhoz a G20-as fórumhoz, amelynek célja a világpiaci kihasználatlan kapacitások ésszerű csökkentése.

Sevcsik Máriától lapunk megtudta, hogy a Dunaferrnél jelentős bérfejlesztést hajtanak végre. Két részletben a fizikai állományban lévők havi 50 ezer, a szellemiek pedig 40 ezer forintos bérfejlesztést kapnak. Emellett további havi 63 millió forint áll rendelkezésre, hogy a fizikai állományban lévők bérét differenciálják. A Dunaferrnél is bevezették a cafetériát, a már létező szociális alapjuk összegét 15 százalékkal megemelték. A szakszervezetekkel pedig tovább folynak a tárgyalnak a 2019-2020-as béremelések mértékéről.

B. M.