Lyuk a falban

Évek óta azt harsogja a média, hogy ne fűtsük az utcát, takarékoskodjunk az energiával, szigeteltessük a nyílászárókat! Értelmes ember és engedelmes állampolgár lévén le is szigeteltettem a 33 négyzetméteres lakásom egyetlen, szép nagy ablakát. Azután felszólítást kaptam, hogy béleltessem ki a kéményemet. Hogy ez a csaknem félmilliós kiadás mit jelent egy átlagnyugdíjas számára, azt nem részletezem. A kivitelező pedig, miután kibélelte a kéményt, közölte, hogy most egy lyukat fog fúrni a falba. Mert ez a szabvány, enélkül nem fogadja el a munkát a Főkétüsz. Kistányér nagyságú lyukat fúrtak hát az ablak alá a falba, és beletettek valami herkentyűt, amiben szűrő és háló is van. Azóta ugyanannyi tüzelővel egy fokkal alacsonyabb hőmérsékletet tudok elérni, és reggelre kelve nem egy, hanem két fokkal van hidegebb, mint lámpaoltáskor volt. És most enyhe telünk van - ezt még ki lehet bírni, 44-ben a légópincében hidegebb volt. De tessék mondani, miért kellett ehhez szigeteltetni az ablakomat?

Kemenes Inez