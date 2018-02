Európai verdikt - Nem lehet kitiltani a romákat a hajdúhadházi játszótérről

Az Európai Bizottság - Jávor Benedek a Párbeszéd európai parlamenti képviselője bejelentése nyomán - előírta a hajdúhadházi önkormányzatnak, hogy az uniós forrásokból megépült helyi játszóteret ingyenesen bocsássa minden gyerek rendelkezésére, és szüntesse meg a belépődíj jogszerűtlen alkalmazását.

Elsőként a Népszava írta meg, hogy a hajdúhadházi önkormányzat jogtalanul szed pénzt az esélyegyenlőségi céllal épült sportkomplexum használatáért, s csupán „pántlikaként” használták a romákat, mivel épp ők nem tudják igénybe venni a fizetőssé tett létesítményt. Később a sporttelepet fenntartó, önkormányzati tulajdonban lévő cég zavaros sajtóközleményben igyekezett megmagyarázni, hogy a létesítményt és a hozzá tartozó játszóteret bizonyos feltételekkel - regisztrációval például - ingyen használhatják a helyiek, de ők nem is hallottak ilyen lehetőségről. A Hajdúhadházi Fiatalok csoportja tiltakozó akciót szervezett, és több mint 250 aláírást gyűjtött össze, hogy tegyék ingyenessé a sportkomplexum szolgáltatásait.

FORRÁS: HAJDÚHADHÁZI FIATALOK FACEBOOK OLDALA

- Ne kerteljünk, ugye tudjuk miről van itt szó: hogyan lehet a roma gyerekeket kiszorítani az európai közpénzből épült játszótértől. Csakhogy az EU egyik alapvető értéke a diszkrimináció tilalma, még ha ezt a Fidesz-kormányzat egyre kevésbé érzi is magáénak, és elkülönített oktatással, lakhatási szegregációval és más kreatív módszerekkel igyekszik is gettósítani a magyar roma társadalmat - amelyre egyébként arcpirító módon mutogat, amikor a menekültek elleni gyűlöletkampányt kell indokolni. Fontos, szimbolikus fejlemény, még ha csak helyi szintű is, hogy egyértelművé vált: ezt az EU-ban nem tekintik elfogadhatónak. Ezúton kívánok jó játékot minden hajdúhadházi gyereknek, korra, nemre, származásra való tekintet nélkül. Csak együtt tudunk sikeres Magyarországot építeni - írta Jávor Benedek a közösségi oldalán, ahol közreadta az Európai Bizottság állásfoglalását az ügyről.

Doros Judit