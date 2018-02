A veje miatt fáj Trump feje

Ez az első olyan jelzés, hogy Kushner azon megbeszéléseit is vizsgálja Mueller, amelyeket nem orosz befektetőkkel folytatott az elnök veje.

Jared Kushner, Donald Trump veje, miután apósát 2016 novemberében amerikai elnökké választották, de még nem lépett hivatalba, a CNN értesülése szerint külföldi – köztük kínai - befektetők támogatását igyekezett megnyerni ahhoz, hogy szálljanak be a New York-i Fifth Avenue-n található, a Kushner-család vállalkozásának tulajdonában álló, de pénzügyi nehézségekkel küzdő egyik irodaépület finanszírozásába. Az amerikai hírtévécsatorna úgy tudja, hogy Kushner megbeszélései iránt újabban behatóan érdeklődik Robert Mueller különleges ügyész. Mueller eredetileg arra kapott megbízást, hogy derítse ki, volt-e összejátszás az amerikai elnökválasztás befolyásolására törekvő orosz kormányzat és Donald Trump akkori republikánus elnökjelölt kampánycsapata között. Trump elnökké választása és 2017 januári hivatalba lépése között Kushner számos megbeszélést folytatott külföldi tényezőkkel, apósa, a leendő elnök megbízottjaként. E megbeszélések közt oroszokkal való találkozók is voltak.

Kushner ezek szerint az Anbang Insurance nevű kínai biztosító óriásvállalat vezetőivel beszélt egy héttel az elnökválasztás után. Az Anbang tulajdonában van a New York-i Waldorf Astoria szálló. A Kushner-család érdekeltségét képező, Ötödik Sugárút 666. szám alatti irodaház sorsát azonban végül nem sikerült rendezni, a megbeszélések 2017 márciusában zátonyra futottak.

Robert Mueller emberei amerikai médiaértesülések szerint azokra az üzleti megbeszélésekre is kíváncsiak, amelyeket Jared Kushner - az Anbanggal való alkudozás eredménytelensége után – egy katari befektetővel folytatott. Ez a befektető nem más volt, mint Hamad bin Jasszim el-Tani, az olajmonarchia volt miniszterelnöke. Ezek a tárgyalások is kudarrcba fulladtak, és Jared Kushner végül állítólag úgy szabadult meg az irodaépületben való részesedésétől, hogy abból nem származik haszna.

Mindemellett volt az elnök vejének egy harmadik olyan megbeszélése is az elnöki hivatal átadása-átvétele időszakában, amelynek a tárgykörét illetően ellentmondásosak az információk. Kushner találkozott Szergej Gorkovval, az orosz állami kézben levő Vnyesekonombank elnökével. A Trump-vő állítása szerint ez színtisztán amerikai kormányzati érdekekről szóló megbeszélés volt. Az orosz bank azonban azt mondja, hogy „üzleti roadshow” részeként ültek le New Yorkban Kushnerrel, nem mint az elnök emberével, hanem mint a Kushner Companies irányítójával.

Mueller vizsgálódásainak kibővített témaköre nyomán amerikai kommentátorok emlékeztetnek arra, hogy tavaly Donald Trump kijelentette: ha Mueller az ő családja ügyeiben kezd nyomozni, akkor azt úgy fogja tekinteni, hogy a különleges ügyész átlépte az átléphetetlen vörös vonalat. Ebből olyan vélekedések is fakadnak, hogy Trumpban – minden eddigi cáfolat ellenére – megerősödhet a szándék, hogy meneszti Muellert, ami persze jelentősen aláásná az elnök hitelét. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Robert Muellernek adott felhatalmazás a Trump-csapat orosz kapcsolatainak felderítésén túl kiterjed „minden olyan ügyre, amely e vizsgálattal közvetlen összefüggésben merült vagy merülhet fel”.

Trump az elmúlt napokban igyekezett politikai hasznot húzni abból, hogy az oroszok beavatkozási próbálkozásainak kivizsgálását eredetileg kezdeményező Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elismerte: súlyos hibát követett el azzal, hogy nem értékelte megfelelően azokat a jelzéseket, amelyek komolyan vétele esetén meg lehetett volna előzni a 17 személyt meggyilkoló floridai iskolai lövöldöző fiatal ámokfutását. Trump azt az érvet vette elő, hogy az FBI túl sokat foglalkozik a feltételezett orosz beavatkozás kérdésével, ez vonja el erejét és figyelmét a fontosabb ügyekről.

Ennek a floridai iskolai gyilkosságnak a drámája olyan mértékben rázta meg az amerikai társadalmat, hogy a Fehér Ház a jelek szerint megkerülhetetlennek tartja a fegyvertartási, de legalábbis a fegyvervásárlási szabályok szigorításának a felvetését. Az önvédelemhez való jog olyan mélyen beleégett az amerikaiak gondolkodásmódjába, hogy e területen a szigorítás gondolatát csak nagyon kis lépésekben lehet elképzelni, különösen a konzervatívabb rapublikánusok kormányzása idején.

Donald Trump most jelezte: támogatni tudná azt, hogy korlátozott mértékben szigorítsák a szövetségi hatóságok által elvégzendő háttérellenőrzést, nincs-e kockázatot hordozó személyiségű ember a fegyvert vásárolni szándékozók között.

Kárpáti János