Berlini Filmfesztivál - Képernyő a mozivásznon

Külön szekcióban mutatták be a filmnyelvújító Timur Bekmambetov orosz-kazah rendező lenyűgöző alkotását.

Timur Bekmambetov

A világ nagy filmfesztiváljainak programja – optimális esetben – nem csak a nagy és feltörekvő alkotók versenyéből áll, számos párhuzamos szekcióban látunk kísérletező, innovatív munkákat, melyek sokszor érdekesebbek, mint a fődíjért sorban álló művek sora. Az idei Berlinale legizgalmasabb műve, a Timur Bekmambetov rendezte Profile a Panorama Special válogatásban kapott helyet, mert műfaji megújításról van szó: a Hollywoodban is rendszeresen dolgozó orosz-kazah filmes a thriller mozgóképes definícióját tágította ki.

De miért is vagyok ennyire izgatott? A téma miatt is: Anna Erelle: A dzsihád jegyese című regényének a feldolgozását látjuk, melyben az álnéven publikáló újságíró leírta az élményeit arról, ahogy több hónapon keresztül oknyomozott az Iszlám Állam toborzási módszereiről és még a jegyességig is eljutott az egyik dzsihadistával. Bekmambetov nem ragaszkodott a könyv dramaturgiájához. A Profile hőse most egy angol újságíró, Amy (Valene Kane), aki nyit egy kamu Facebook fiókot, melyben jelzi, hogy nemrég megtért a muszlim. Nem sokkal később egy Abu Bilel Al-Britani nevű profi toborzó rátalál és megkezdi a beszervezését. Feladata első körben az, hogy el kell csábítani valakit. Bekmambetov eljátszik azzal, hogy a történetmesélés bizonytalanságba taszítja a nézőt: vajon Amy tényleg belezúgott Bilelbe? Mi másért menne hozzá feleségül? Miért indulna el Szíriába?

A dzsihád jegyese különlegesen izgalmas mozgóképes feldolgozása Forrás: Profile/Timur Bekmambetov

De nem is ez a legnagyobb truváj a Profile-ban, hanem az, hogy az egész film egy laptop képernyőjén játszódik. A monitoron látunk mindent, Skype-beszélgetéseket, Facetime hívásokat, cseteléseket és ezeken keresztül kapunk hús-vér karaktereket, csalást, hazugságokat, érzelmeket és nagyon sok adrenalint. A végén pedig még arra is maradt kreativitás, hogy üzenetet fogalmazzon meg, arról, ahogy a félelem befolyásolja az életünket, személyiségünket.

Az eredmény lehengerlő és döbbenetesen hatásos. Ahogy a rendező a díszbemutatón fogalmazott: megszületőben van egy új filmnyelv, amely igazodik korunk szokásaihoz. Bemambetovot annyira izgatja ez a forma, hogy külön produkciós céget alapított az „olcsó” alkotások létrehozatalára. A Berlinálén most bemutatott Profile mellett januárban a Sundance-en debütált a Search című, szintén a számítógépes képernyőn zajló thriller – amelynek produceri feladatait vitte – , amelyben egy apa próbál eltűnt gyermeke nyomára bukkanni.

Csákvári Géza