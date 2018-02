Dicséretes az E.ON-ajánlat

Az E.ON olcsóbb gáza kapcsán kibontakozó vita elriaszthatja a többi piaci szereplőt hasonlóan kedvező tarifák kidolgozásától - véli Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője.

- Tényleg annyira leestek a nagykereskedelmi gázárak, hogy az E.ON egyes háztartásoknak az állami ár alatti díjat kínálhat?

- Hál' istennek senki se vette el a lakosság jogát az olcsóbb közműajánlatok elfogadására. Ezek európai szabályok és mi európaiak volnánk. Annyi történt, hogy a piaci folyamatok következtében egy cég alá tudott ajánlani a NKM Nemzeti Közműszolgáltatónak. Ennek fogyasztóként a szíve mélyén mindenki örülhetne. A mostani vita azért káros, mert elrettentheti a hasonló ajánlatokat fontolgató szereplőket. Az áresést több tényező szerencsés együttállása idézte elő: csökkent a nemzetközi olajár, élénkült a gázkereskedelem. Az olyan útvonalak kialakítása, mint az – üresen is más irányú beszállítást lehetővé tevő - szlovák vezeték, a belföldi gázárakat is a piaciak felé mozdította. Ehhez a sokáig egyedüli orosz beszállító is alkalmazkodik. Elvben az állami közműcég is kereshetne a jelenleginél olcsóbb beszerzési forrást és élhetne alacsonyabb gázárajánlattal.

- Miért nem szereti a hazai energiaipar a versenyt?

- Ez nem teljesen áll. A lakosságon kívüli piac élénk, a szereplők éles versenyt vívnak a cégek kegyeiért. A Magyar Energiakereskedők Szövetsége elnöke épp most mutatta be, hogy az így kialakuló piaci ár miként kerülgeti a hatóságit. Bár az utóbbi hónapok során a piaci ár inkább alacsonyabbnak tűnt, máskor épp az ipari díjak törtek indokolatlan magasságokba. Hosszú távon a hatósági árnak le kell követnie a piacit. Ha csökkennek a beszerzési árak, előbb-utóbb mások aláajánlanak. Ha viszont tartósan alacsony, az a - ma már zömmel állami – ellátóknál hiányt szül.

- Árcsökkentésre ugyanakkor az elmúlt négy évben – a nemzetközi tőzsdék beszakadása ellenére – nem került sor.

- Biztos vagyok benne, hogy a fejleményeket az NKM-nél is figyelik: az állami közmű alkalmas arra, hogy felvegye a kesztyűt. De az államivá vált közművek nyeresége ma már lehetséges költségvetési bevétel, így stratégiájukat kormányzati döntések is befolyásolhatják.

- Mi a véleménye arról, hogy a friss adatok szerint a közműhivatal 2013-2014-ben a ténylegesnél magasabban ismerte el a lakossági nagykereskedelmi árat?

- Ebben nem látok kivetnivalót. Bár a részleteket nem ismerem, egykori szabályozóként úgy vélem: a hivatal a nemzetközi tőzsdék alapján képezhetett egy elismerhető nagykereskedelmi árat. A cégnek viszont sikerülhetett ennél olcsóbban vásárolni. Ez nála kétségkívül többlethaszonként jelentkezhetett, de jobb megoldást nem látok. Így ugyanis a nagykereskedő – a fogyasztókkal együtt – a minél olcsóbb beszerzésben érdekelt. A tényleges vásárlási tarifa elismerése a nagykereskedőt drágább vételre ösztönözné, ami nem kívánatos.

- Mi a véleménye a román gázbeszerzés lehetőségéről?

- A 2011-es energiastratégia – a 2009-es gázválság árnyékában – hitet tett további gázbeszerzési források és útvonalak kialakítása mellett, amit az Orbán-kabinet következetesen végre is hajtott, például a román, horvát és szlovák gázvezetékek kialakításával. Eme alkupozíció-javulásnak tudom be, hogy amikor 2015-ben lejárt az orosz gázszerződésünk, Putyin nagyvonalúan lehetővé tette, hogy a fel nem használt 22 milliárd köbmétert később, közel piaci áron is átvehessük. Ha viszont 2020-től Ukrajna helyett tényleg Németország felől, nyugati-északi irányból érkezik hozzánk az orosz gáz, újfent beszűkülnek a lehetőségeink. Ezért fontos a román és a horvát vonal. Igaz, utóbbi esetében azért észszerűtlenül magas árat nem érdemes elfogadnunk.

Névjegy Az 54 éves, Fidesz-alapító Kaderják Péter közgazdász-képesítését és egyetemi doktori fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg 1987-ben és 1992-ben. Kutatói állását 1998-ban a Gazdasági Minisztérium kabinetfőnöki posztjára cserélte. 2000-től 2003-ig a mai közműhatóság elődjét, a Magyar Energia Hivatalt irányítja. 2004-ig a közép-kelet-európai, a FÁK közösségébe tartozó államok és délkelet-európai országok energiafelügyeleti intézményeit tömörítő Energy Regulators Regional Association (ERRA) elnöke. 2004 óta a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője.







Marnitz István