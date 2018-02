Lou Reed és a Havanna lakótelep

Nem tisztelgés, nem emlékkoncert és nem is fordítások, inkább egy életérzés közvetítése jelenik meg Legát Tibor Lou Reed nyomán készülő, Budapest Wild Side című produkciójában.

A Velvet Undergrounddal, majd szólistaként is kultikus figurává vált Lou Reed, a hol rock-, hol punkzenészként emlegetett zenész dalaiban nagyon is konkrét elemekkel, a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek New York-jának szereplőivel és helyszíneivel jelenítette meg a sokak számára a szabadságot szimbolizáló rock and roll életérzést. Szövegeit az angolul jól beszélők közül is nagyon kevesen értik, érthetik a XXI. század második évtizedében Magyarországon. Ez az egyik oka annak, hogy Legát Tibor nem a legegyszerűbb utat választotta, azaz nem dalszövegfordításokkal áll elő.

Fotó: AFP/Philipp Guelland

- Véletlenül kezdődött tíz évvel ezelőtt, amikor egy zártkörű rendezvényen előadtuk a Waiting For The Man című Lou Reed/Velvet Underground-számot, pontosabban annak magyarított változatát. A drogdílert váró főszereplő történetét az eredetiben emlegetett New York-i utcanevek, címek helyett a 2009-es budapesti Havanna lakótelepre tettük át…. Később a Sweet Jane című dalról jutott eszembe egy történet egy a nyolcvanas évek elején működő kitalált underground zenekarról. Ez a két szám annyira becsípődött, hogy elkezdtem komolyan foglalkozni azzal, hogy Lou Reed számokat „magyarítsak” – beszél az indulásról Legát Tibor a Kézi-Chopin, majd most a Lidérc együttessel zenészként is közismertté vált újságíró, író, közlekedéstörténész.

- Le lehet és le is kellene fordítani Lou Reed dalait, de nagyon nehéz feladat lenne hitelesen tolmácsolni azokat úgy, hogy az a magyar hallgató vagy olvasó, akinek nincsenek ismeretei az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek Amerikájáról, meg tudja érteni. Ez a probléma a Bob Dylan számokkal is. Barna Imre fordításait nagyon kedvelem, mégis úgy érzem, hogy sok ember számára nem élhető meg mindaz, ami a soraiban benne van. Ez Lou Reed szövegeire is igaz, de munkásságát, no meg ezt az egész „rock and roll életformát” távolságtartással, reflexióval és iróniával érdemes kezelni – említi meg Legát Tibor.

Legát Tibor is inkább színházi produkcióként tekint estjére, mint rockeseményre. A Budapest Wild Side-ban Dévényi Zoltán gitáros és Papócsi László billentyűs játszik, néha dobgép szól. - A dalokhoz kapcsolódva elhangoznak prózai szövegeim is – egy kiszuperált magyar rocksztár elmúlt harminc évének története. Kamarazenei jellegű előadás lesz, de hangsúlyozottan nem akusztikus, mert bár Lou Reed dalait elő lehetne adni „csehtamásosan”, ez nagyon nem illene hozzá – meséli Legát Tibor, aki nem állna ellen egy lemez megjelenésnek. – Úgy fest a dolog, hogy ezek a dalok csak úgy jelenhetnének meg magyarul, ha jóváhagynák a jogtulajdonosok. Az első lépést már megtettük, egy fantasztikus fordító, Radics Zsuzsa az én szövegeimet fordította vissza angolra, méghozzá úgy, hogy lábjegyzetelte a szövegeimben előforduó „specialitásokat”, azt például, hogy ki volt Dixi vagy Szántó Faszi, vagy mi is az a „Havanna ltp.”. Összegyűlt már egy lemeznyi anyag, boldog lennék, ha megjelenne, de mindez még egy nagy elhatározásra vár – villantja fel a jövőt Legát Tibor.

Infó: Budapest Wild Side – Lou Reed dalok magyarul - Legát Tibor estje

Közreműködik: Dévényi Zoltán (gitár), Papócsi László (billentyűk)

Magvető Café, február 21. 19.30

Walk on the wild side

Angéla az álmaiban élt

a függöny mögé bújt ha nagyon félt

amikor anyja a padlón volt

papa elkapta ő ráhajolt

nincs baj épp a pokolra szálltál

nincs baj épp a pokolra szálltál

József elhagyta testvéreit

a fülkében most rágódik

hogy melyik rúzshoz milyen körömlakk

a Nyugatinál tovább nem juthat

nincs baj épp a pokolra szálltál

nincs baj épp a pokolra szálltál

Anna bámulta a fényeket

Szeged mellől egy tanyáról érkezett

a pofonoktól látott csillagot

ő akit bárki megdughatott

nincs baj épp a pokolra szálltál

nincs baj épp a pokolra szálltál

Dávid büszkén játszotta a nácit

puhább a vajnál mégis keménynek látszik

azt gondolta úgy hasít

ha magára tetoválja Szálasit

nincs baj épp a pokolra szálltál

nincs baj épp a pokolra szálltál

A kis Feró nem volt kisszerű

nem sejtette hogy fertőzött a tű

árnyék lett és semmi más

rangon aluli a koldulás

nincs baj épp a pokolra szálltál

nincs baj épp a pokolra szálltál

Hompola Krisztina