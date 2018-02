A dallamos rock német mesterei

Born to Touch Your Feelings: Best of Rock Ballads című lemezén legjobb lassú dalaiból válogatott az 1965 óta működő Scorpions. A tizenöt régebbi szám mellett két vadonatúj is szerepel. Nagyon erősen indít az album a Born to Touch Your Feelings-szel (Azért születtem, hogy érzelmileg megindítsalak). Az eredetileg az 1977-es Taken by Force lemezen megjelent ballada az MTV-s unplugged verzióban hangzik fel, és címadó dalként méltó módon nyitja a lemezt.

Következik a Still Loving you (Még mindig szeretlek) a Scorpions tán legjobb munkája, a hét éve a Comeblack lemezen rögzített változatban. És „csak” harmadik, az a Wind of Change (A változás szele), amelyről mindenki azonosítani tudja az együttest. Valóban közvetlenebb módon szól a többinél, nem véletlenül lett hatalmas sláger. Itt szintén a Comeblack verzióban hallható, és hogy nem ezzel nyit a Born to Touch album, az szerkesztőinek jó érzékét dicséri, hiszen az agyonjátszott dal nem a banda legvonzóbb húzása.

Következik ezután tizenkét szép lassú dal, többnyire újra felvett változatban, így egyenletes, korszerű, miközben őrzi a különösebb stúdió és elektronikus trükkök nélküli, egykori hangzásvilágot. Akusztikus és elektromos gitárok uralják a hangszeres teret, jelzik, a hard rock elkötelezettjei a társaság tagjai. Muzikalitásuk tagadhatatlan, az önismétlés csapdájába ritkán esnek. Klaus Meine hangjának modorossága nem mindig esik jól, de ha éppen jól erősít bele, az énekes magával ragadó tud lenni. A két új dal kissé más hangvételű, de törés nélkül illeszkedik az addigiak sorába. Ötvenhárom év… Ne így legyen, de ha Rudolf Schenker bandája megszűnik létezni, pótolhatatlan szín tűnik el a rock világából.

Varga Péter